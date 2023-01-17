原标题：进一步健全资本市场功能 促进经济高质量发展

1月12日至14日，由三亚市人民政府、海南省社会科学界联合会、天风证券、海南新时代政策科学研究院联合主办的政策科学论坛在三亚市召开。此次论坛旨在健全资本市场功能，提高直接融资比重，从而更好服务于实体经济，促进经济高质量发展。

中国政策科学研究会顾问、中央政策研究室原副主任郑新立在会上指出，目前中国直接融资与间接融资的比重严重不适应经济发展的客观需要，直接融资比重过低，间接融资比重过高，这种融资结构长此下去不利于实体经济的发展，只有发展直接融资、股权融资，才能降低企业的融资成本。

第十二届全国政协委员、中国政策科学研究会会长马利认为，实施创新驱动发展战略需要加快创新资本的形成，直接融资的发展需要根植于实体经济。

论坛还涉及老龄化与康养产业、新能源高端制造、投资与能源、新科技经济、消费等多领域，50余场主旨演讲结合了各行业发展实际情况，会议一致认可确保资本市场功能健全，让资本充分发挥作为生产要素的积极作用，从而促进经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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