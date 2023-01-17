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广发银行召开2023年工作会议：奋力开创高质量发展新局面

2023年01月17日15:13 | 来源：中国网财经
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原标题：广发银行召开2023年工作会议 奋力开创高质量发展新局面

　　1月16日，中国人寿集团成员单位广发银行召开2023年工作会议。中国人寿集团党委书记、董事长白涛出席并讲话，中国人寿集团副总裁、广发银行行长王凯作广发银行经营管理报告。

　　会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实中国人寿2023年工作会议要求，全面总结2022年工作，部署2023年重点任务，奋力开创广发银行高质量发展新局面。

　　白涛指出，过去一年，面对错综复杂的内外部形势，广发银行以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为工作主线，全面贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实中国人寿集团“两稳两控五提高”工作思路，统筹推进中央巡视整改与高质量发展取得积极成果，呈现出巡视整改有成效、服务大局有作为、综合实力有提升、改革创新有进展、风险防控有加强五个特点。

　　白涛强调，广发银行要全面落实中国人寿集团党委工作部署，切实增强改革发展的危机感、紧迫感和使命感，更加团结奋进、更加积极主动、更加担当作为，深入融入中国人寿，深刻理解和把握推进高质量发展的五个规律性认识，根植湾区、做出特色，奋力开创高质量发展新局面。就做好2023年各项工作，白涛提出五点要求：一是加强党的建设筑牢发展根基，二是提高政治站位服务国家大局，三是根植湾区打造特色优势，四是加强总行能力建设提高管理效能，五是强化安全发展坚决守牢底线。

　　2022年工作情况

　　会议指出，2022年，在中国人寿集团党委的坚强领导下，广发银行坚决落实中国人寿集团“两稳两控五提高”工作思路， 坚持稳中求进工作总基调，众志成城、攻坚克难，取得来之不易的工作成果。

　　总资产达3.4万亿元，存贷款均突破2万亿元，全年营业收入751.5亿元，保持稳健增长，不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率满足监管要求。成为首批试点银行参与个人养老第三支柱建设，全年新增各类政府业务资格56个，新设呼和浩特、宜宾、广安、蚌埠、汕尾等1家一级分行和4家二级分行，资金营运中心持牌经营。

　　高质量严要求落实中央巡视整改。聚焦“五个强化”、坚持“四个融入”，落实“两个责任”，对照问题实行“地毯式”整改，问题整改完成率96.1%，措施整改完成率99%。

　　强化担当有效服务大局。大力支持稳经济大盘，助力扩内需惠民生，支持房地产市场平稳健康发展，全面助力乡村振兴。

　　大力推动业务发展提质增效。公司业务综合服务水平不断提升，零售业务体系化建设步伐加快，信用卡业务发展稳健，金市板块发挥增收稳效作用。

　　战略重点工作持续推进。数字化转型提速升级，综合金融业务规模持续增长，内部协同成效初显。

　　切实加强风险内控。加大重点领域风险管控，加大不良清收力度，加强风险管理能力建设，加强内控合规建设，全面加强二级分行管理。

　　全面加强党的建设。深入学习贯彻党的二十大精神，加强领导班子和人才队伍建设，提高基层党建质量，加强党风廉政建设，加大监督力度。

　　2023年工作部署

　　会议明确，2023年工作总体要求是：深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实中国人寿集团“一增一优六加强”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，坚持党建引领，坚持对标先进，让发展基础更稳、结构更优、动能更足、质量更高，有效提升核心竞争力，为中国人寿建设世界一流金融保险集团，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出积极贡献。全行经营管理要纲举目张做好八个方面工作：

　　狠抓优化资产配置组合。既提高整体资产盘子抗周期波动能力，又善于抓住市场机遇增加优质资产，实现规模、效益、风险的有机平衡。

　　狠抓负债业务提质增量。以做大核心存款规模为重点，以有效压降付息率为刚性目标，切实提升存款增长质量。

　　狠抓各条线增收增效。通过银行全资产经营和客户全资产管理，在传统的存贷款业务以外挖掘增收潜力。

　　狠抓资产质量优化。强化全面风险管理，严防大额授信风险、严控重点领域风险、严格贷后管理，坚决遏制增量风险、化解存量不良。

　　狠抓资源整合协同。统筹整合内外部优势资源，提升综合金融质效，深化信用卡与零售业务融合发展，持续强化公私联动，坚持推进网点转型，全面加强品牌建设，围绕经营和拓展客户培育新的业务增长点。

　　狠抓数字化转型。持续建设“数字广发”“生态广发”，以数字化能力全面赋能经营管理。

　　狠抓内控合规建设。牢固树立“内控优先、合规为本”经营理念，以“制度为纲、履职规范、远离违规、创造价值”为主线，推进内控合规长效机制建设走深走实。

　　狠抓强化内部治理。通过提升内部集约化、精细化、专业化管理水平，提高管理效能。

　　会议强调，“党建强、广发兴”是重要经验。全行必须全面落实新时代党的建设总要求，全面深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央决策部署，慎终如始抓好常态化长效化整改，切实加强各级领导班子和人才队伍建设，一刻不停推进全面从严治党，驰而不息加强作风建设，以有力的管党治党带动有效的强行兴行。

　　会议设现场主会场和视频分会场。中国人寿集团有关部门领导；广发银行总行领导班子成员、高级管理人员，总行各部门负责人，各分行、专营机构领导班子及全体中层干部，广银理财班子成员等现场或视频参会。

(责编：曹淼、李源)
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