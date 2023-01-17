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邮政快递业晒2022年“成绩单”：寄递业务量完成1391亿件

2023年01月17日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京1月17日电 （记者乔雪峰）1月17日，记者从2023年全国邮政管理工作会议上获悉，2022年邮政行业寄递业务量完成1391亿件，同比增长2.7%；行业业务收入完成1.35万亿元，同比增长6.9%。其中，快递业务量完成1105.8亿件，同比增长2.1%；业务收入完成1.06万亿元，同比增长2.3%。

国家邮政局党组书记、局长赵冲久在工作报告中指出，2022年是邮政管理系统和邮政快递业历史上极不平凡的一年，全系统全行业奋力推动行业高质量发展，在当好中国现代化的开路先锋新征程中勇挑重担，为经济社会发展作出了积极贡献。

赵冲久指出，邮政强国是交通强国的重要组成部分，为更好发挥对交通强国的关键支撑作用，邮政快递业必须对标对表抓推进，担当作为求实效，真抓实干谱新篇。

据介绍，2022年，国家邮政局毫不放松抓好行业疫情防控，全力以赴做好保通保畅工作，千方百计支持市场主体稳定，持续深入做好快递员群体合法权益保障工作。

适时修订行业疫情防控规范，持续抓好疫苗接种工作，妥善处置行业突发疫情，及时优化调整疫情防控措施。建立行业保通保畅工作机制，坚持分级分类分区推进，指挥调度全网资源，强化央地协同、部际协作，有效解决因疫情造成的不通不畅问题，有效满足人民群众对医疗物资和民生物资的寄递需求。

细化国务院扎实稳住经济一揽子政策措施涉邮任务，宣传解读助企纾困、减税降费相关政策文件，行业企业全年享受税费减免超过100亿元。实现快递员群体合法权益保障省级落实政策全覆盖。推动制定优先参加工伤保险政策，新增参保57.5万人。联合人力资源社会保障部出台职业技能提升工程实施方案，开展技能培训57.7万人次，新增5244人取得快递工程专业职称。持续开展关爱快递员“暖蜂行动”，新建爱心驿站3万余家，协调解决保障房3500余套。

2022年，国家邮政局深入推进“快递进村”工程，累计建成990个县级寄递公共配送中心、27.8万个村级快递服务站点，全国95%的建制村实现快递服务覆盖。

推进“客货邮”融合发展，加快农村邮路汽车化，新增农村投递汽车近2万辆，累计开通交邮联运邮路1888条。累计培育快递服务现代农业年业务量超千万件金牌项目117个、邮政农特产品出村“一市一品”项目822个，有力服务乡村振兴。主要寄递企业累计设立海外仓249个。

持续推动中欧班列常态化运输邮件和跨境电商商品，全年发运超过4500个集装箱。加强邮政综合服务平台建设，政邮合作实现全国县级以上政务平台（大厅）全对接。累计布放智能快件（信包）箱36.2万组，建设快递营业网点和末端服务站34.3万个。

会议还明确了2023年邮政管理工作的总体要求、主要预期指标和重点工作任务。会议提出，2023年，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出稳增长、强监管、优服务、保畅通，有效防范化解重大风险，建设邮政强国，奋力谱写加快交通强国建设邮政新篇章，努力当好中国现代化的开路先锋，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出新的更大贡献。

预计2023年邮政行业寄递业务量持续增长，满足人民群众更好用邮需求的能力持续增强；行业业务收入完成1.43万亿元，同比增长6%左右；其中，快递业务收入完成1.13万亿元，同比增长7%左右。邮政、快递服务满意度稳步提高。

(责编：杨曦、高雷)
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