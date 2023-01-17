新华社北京1月17日电（记者罗鑫、吉宁）17日上午9时许，前往香港的CZ309航班搭乘100多名乘客腾空而起，中国“新国门”北京大兴国际机场“暂停”近三年的国际及地区客运航班“重启”，国际及港澳台地区客运航线正式恢复。

搭乘这趟航班的旅客中，有三年来第一次带着孩子返港团圆的父亲；有第一次带女朋友回家见父母的香港小伙；还有热爱旅行说走就走探索世界的一家人……

大兴国际机场从2014年开工建设，至今已迈入第十年。英国《卫报》将这座外观宛如金色凤凰的机场列为“新世界七大奇迹”之首。2019年9月25日，北京大兴国际机场正式通航。根据北京疫情防控统一部署，自2020年3月14日，大兴机场国际航班转至首都机场运行。

2022年7月，大兴机场国际货运航班首班顺利启航。2023年1月17日起，南方航空、东方航空等航司陆续恢复大兴机场国际及地区客运航线。这次国际及地区客运航班恢复后，标志着“新国门”全面复航，敞开怀抱欢迎世界宾朋。

随着这次国际及港澳台地区客运航线的恢复，人流、物流随之活跃起来。大兴国际机场的国际及地区候机区近三年来首次恢复开放，许多旅客天未亮就来到机场准备通关。

面对晨曦中的指挥塔、停靠的飞机，来自香港的“90后”青年张杰专门挑了一个靠窗的候机座位。“我现在在北京工作。香港和内地恢复正常通关，这个春节，可以带着女朋友回香港见家长了。”

据介绍，大兴机场同期恢复国际通程中转服务，恢复执行京津冀144小时过境免签政策，将有效促进京津冀地区的旅游和经济发展。大兴机场副总经理孔越表示，今年3月，民航将迎来航季换季，更多长距离国际航线会陆续开通。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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