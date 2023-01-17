新华社北京1月17日电（王希、万倩仪）国务院国资委17日发布数据，2022年中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%，实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，同比分别增长5.5%、5%。

这是记者在17日国新办举行的新闻发布会上了解到的信息。

“2022年，国资央企统筹疫情防控和企业生产经营，统筹发展和安全，迎难而上推动经济运行实现稳中有进，改革发展和党的建设各项工作取得了新的成绩。”国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在发布会上说。

他表示，过去一年，国资央企全力以赴推进国企改革三年行动高质量收官，推动国有企业发生了一系列重大变革，中国特色现代企业制度更加成熟定型，国有经济布局结构进一步优化，灵活高效的市场化机制取得突破性进展，国资监管体制发生系统性重塑，党的领导党的建设得到根本性加强。

2022年，中央企业生产效率稳中有升，年化全员劳动生产率为76.3万元/人，同比增长8.7%；研发投入继续增长，同比增速为9.8%，研发经费投入强度同比提升；截至12月末，央企资产负债率为64.8%，今年以来一直控制在65%以内。

统计显示，2022年中央企业累计上缴税费2.8万亿元，同比增长19.3%；2022年国资委出台27条举措助力中小企业纾困解难，央企全年减免房租174.4亿元、惠及租户21.4万户，通信企业降低中小企业宽带和专线费用超过10%，通过减租降费等措施向社会让利累计超过200亿元。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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