央企规模效益平稳增长 2022年利润同比增速为5.5%
2023年01月17日16:50 | 来源：新华网
小字号
新华社北京1月17日电（王希、万倩仪）国务院国资委17日发布数据，2022年中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%，实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，同比分别增长5.5%、5%。
这是记者在17日国新办举行的新闻发布会上了解到的信息。
“2022年，国资央企统筹疫情防控和企业生产经营，统筹发展和安全，迎难而上推动经济运行实现稳中有进，改革发展和党的建设各项工作取得了新的成绩。”国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在发布会上说。
他表示，过去一年，国资央企全力以赴推进国企改革三年行动高质量收官，推动国有企业发生了一系列重大变革，中国特色现代企业制度更加成熟定型，国有经济布局结构进一步优化，灵活高效的市场化机制取得突破性进展，国资监管体制发生系统性重塑，党的领导党的建设得到根本性加强。
2022年，中央企业生产效率稳中有升，年化全员劳动生产率为76.3万元/人，同比增长8.7%；研发投入继续增长，同比增速为9.8%，研发经费投入强度同比提升；截至12月末，央企资产负债率为64.8%，今年以来一直控制在65%以内。
统计显示，2022年中央企业累计上缴税费2.8万亿元，同比增长19.3%；2022年国资委出台27条举措助力中小企业纾困解难，央企全年减免房租174.4亿元、惠及租户21.4万户，通信企业降低中小企业宽带和专线费用超过10%，通过减租降费等措施向社会让利累计超过200亿元。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民网获中国上市公司协会“2022年度战略合作媒体”称号
- 人民网北京1月17日电 （黄盛）日前，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）向人民网授予“2022年度战略合作媒体”称号，表示在2023年将与人民网进一步推动《封面人物》等栏目与活动的合作。 2022年中上协与人民网共同打造了上市公司高管访谈类栏目《封面人物》，通过与嘉宾的对话分享成功经验，立体展现上市公司主要负责人对高质量发展的深度思考，让市场领略到了中国优秀企业家的思想深邃和精神风采。…
相关新闻
- 评论
- 关注