中国石化在四川盆地钻获高产油气井
2023年01月17日17:30 | 来源：新华网
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原标题：中国石化在四川盆地钻获高产油气井
1月17日，据中国石化新闻办消息，中国石化部署在四川省巴中市巴州区的重点预探井巴中1HF井，在侏罗系凉高山组河道砂岩储层获日产油126立方米、气5.77万立方米高产工业油气流，这是该储层首次试获超百方高产稳定油流，进一步揭示了四川盆地凝析气藏-挥发性油藏具有良好的勘探前景，开辟了增储上产新阵地。
近年来，中国石化勘探分公司持续攻关侏罗系河道砂岩油气，创新地质理论认识，发现河道内部优质砂岩储层发育良好，具有超压富油气的特征。针储层非均质性强等特点，开展技术攻关，形成河道砂岩精细刻画技术，有效提高了预测精度，精细落实了有利目标。2022年2月，中国石化部署实施巴中1HF井，利用老井场直接打水平井，水平段长1111米，水平段钻遇优质砂岩969.5米，砂岩钻遇率达87.3%。
针对河道砂岩储层致密、地层压力系数高等特点，中国石化勘探分公司坚持与地质工程紧密结合，实行“一段一策”技术管理，创新提出“压裂、渗吸、焖井一体化”压裂设计理念，优化形成“密切割+暂堵转向+高强度加砂+渗吸增油”压裂技术，有力增强了地下油气的导流能力，建立了新的压裂模式，为水平井大规模压裂提供了借鉴。
中国石化将继续加强四川盆地侏罗系河道砂岩领域整体评价与部署，力争在“十四五”期间形成油气规模增储上产阵地。
(责编：曹淼、李源)
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