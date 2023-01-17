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我国已有近2000万人开设个人养老金账户

2023年01月17日19:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月17日电（姜琳、郭晓蕾）个人养老金制度是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度，属于第三支柱保险中有国家制度安排的部分。记者17日从人力资源社会保障部获悉，截至2022年末，已有近2000万人开设了个人养老金账户。

　　2022年11月25日，个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个城市或地区先行实施，覆盖全国大部分省会城市和计划单列市，先行城市或地区符合条件的群众可自愿参加个人养老金，年缴费上限为12000元。

　　依照规定，参加人需要开立个人养老金账户与个人养老金资金账户。其中，个人养老金账户需通过国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台等全国统一线上服务入口或商业银行开立；个人养老金资金账户需通过商业银行开立。目前，多家银行均为个人养老金资金账户提供了手机银行App、营业网点等线上线下开通渠道。

　　开通账户后，参加人可向资金账户缴费并购买符合规定的理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金等，并可按12000元/年的限额标准享受递延纳税。据专家测算，仅从缴纳环节看，年收入超过6万元的参加人，根据年收入水平不同，个人养老金可每年节税几百元至几千元、甚至上万元不等。

　　个人养老金采取市场化运营，不可避免存在投资风险。《个人养老金实施办法》强调，销售机构要以“销售适当性”为原则，做好风险提示，不得主动向参加人推介超出其风险承受能力的个人养老金产品。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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