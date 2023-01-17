新华社北京1月17日电 题：挖掘多元价值 做强“金字招牌”——2023年开年乡村产业振兴观察之“产”字篇

新华社记者

临近年关，来自大江南北的特色农产品，借助线上线下等渠道，走入千家万户。每一个“土特产”都蕴含乡村振兴的希望。

新华社记者在调研中发现，通过挖掘产品多元价值、做大做强“金字招牌”、借助平台扩大销售，各地探索做好“土特产”文章，围绕“产”字下功夫，把充满乡土气息的农产品，做成产业、做大做优做强，探索以产业振兴加速农业强国建设。

深挖多元价值 延伸产业链条

这几天，住在陕西省紫阳县城关镇青中村的游客王思艺，等来了2023年的第一次云海。“高山上云雾缭绕，站在村子悬崖边的玻璃观景平台上，端茶细品，可以看到云海。”王思艺说。

青中村坐落在高山顶上，以富硒茶叶为特色。随着乡村振兴的推进，当地积极延长产业链条，发展特色茶旅，村子的基础设施、村容村貌有了翻天覆地的变化。静谧的环境和优美的生态吸引很多游客慕名前来。

以终端消费需求为导向，加快推动农业“接二连三”，不少地方的农业产业链不断延伸，向融合型发展。

冬日的广东江门，新会陈皮国家现代农业产业园区内，丽宫国际食品股份有限公司市场总监陈月明正仔细检查车间生产情况。

眼下正是消费旺季，馥郁清香的新会陈皮被制成陈皮凤凰卷、陈皮饼等丰富产品，销往全国各地。“我们一直围绕着陈皮挖掘更多可能性，研发出多种陈皮食品，受到消费者喜爱。”陈月明说。

据介绍，药食同源的特性让新会陈皮得以变身为价值更高、市场更广的各类衍生产品，目前已经形成药、食、茶、健、文旅等100多个品种的系列产品。

南京农业大学金善宝研究院副院长周月书认为，加强农业产业融合度、提高农产品市场竞争力，应该以市场为导向，合理布局，坚持“特、优、精、深”，推进农产品的重构升级，提升产业附加值，融合多方资源和要素，积极探索新产业、新业态、新模式。

提高产品质量 擦亮“金字招牌”

春节将至，陕西洛川永乡镇阿寺村的果农李亚民忙着对自家的矮化密植苹果园进行冬季管护。“以前果树老化品种单一，造成效益下降；如今靠着科学种植，果树结果又早又多又好。”他说。

种植技术不断更新带来真金白银的收益，让这位从事苹果种植20多年的老果农在县城买上了商品房。今年，李亚民打算继续以矮化密植为标准建设更大面积的果园。

种出好果品才能擦亮“金字招牌”。矮砧密植、优化品种、改良土壤等先进农技不断推动洛川苹果这个黄土高原的“金字招牌”越来越响亮，也折射出乡村产业立足品质树品牌、谋出路的新趋势。

浙江山区26县之一的景宁，冬日依旧满目葱郁，不少村民忙着采摘、加工、打包。绿色生态农产品贴上“景宁600”品牌，搭乘电商平台，销往各地。2017年推出的“景宁600”品牌主打高山有机等特色，赋能11万亩无污染耕地及100万亩山林出产高质量农产品，广受市场青睐。

农业农村部的数据显示，近年来深入推进品牌强农，打造了一批特色鲜明、质量过硬、具有较强竞争力的农业品牌，培育了一批具有核心竞争力的企业品牌。省级农业农村部门重点培育区域公用品牌约3000个、企业品牌约5100个、产品品牌约6500个。

专家表示，通过品牌建设特别是农产品地理标志等区域公用品牌的打造，将农产品的优质、特色等信息传递给消费者，可以在优质优价的基础上形成农业品牌溢价，促进农民增收。

借助平台经济 扩大产业规模

元旦过后，重庆奉节脐橙便迎来丰收季，一抹抹橙色点亮漫山遍野。随着一颗颗果子变得饱满成熟，包装工人黄妹开始抓紧在电商平台上售卖自家脐橙。

黄妹说，在奉节，家家户户种脐橙、做电商不是什么新鲜事。“我家每年能收10吨脐橙，通过网上售卖，一年下来能收入4万元左右。”

电商与脐橙相结合，把这一西南山区的特色产品，带到更多消费者的餐桌上。

奉节县商务委员会主任李晓霞介绍，通过鼓励电商企业与脐橙种植基地或专业合作社建立稳定的产销关系，奉节为零散农户打开销路，形成品牌规模效应。目前，全县脐橙面积稳定在37万亩，综合产值超38亿元。

农业农村部数据显示，乡村新产业新业态蓬勃发展，截至目前，各类涉农电商超过3万家，农村网络零售额2万多亿元，农产品网络零售额4200多亿元。

记者在采访中了解到，随着电商销售模式越来越深入到农村产业中，人才成为推动产业发展的关键。

在辽宁营口市老边区小边村，54岁的齐少坤正在自家的杂货店里跟网友推荐刚收的草莓。见识了直播带货能力后，齐少坤被深深折服，但碍于不懂操作，他一直没能上手。

通过参与直播培训、学习电商销售后，齐少坤注册了直播账号：“第一次直播是卖小洋柿子，1分钟我卖了1000多单。”尝到互联网甜头的齐少坤打算在今后继续钻研网络销售。

周月书表示，发展电商助农，关键在于吸引人才。通过开展相关培训，提高农民对电子商务的认识和运用能力；同时通过优惠政策吸引高校人才、在外务工人员返乡就业创业，让不断做大做强的特色农业产业拓展农民致富增收渠道。（记者严赋憬、熊嘉艺、李浩、周思宇）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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