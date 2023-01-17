新华社北京1月17日电（记者王优玲）住房和城乡建设部部长倪虹17日在2023年全国住房和城乡建设工作会议上表示，当前和今后一段时期，要抓好建筑市场发展，从“严进、松管、轻罚”向“宽进、严管、重罚”转变。

建筑业是重要的实体经济，为经济社会发展提供重要支撑，要守住为社会提供高品质建筑产品的初心。倪虹要求，资质审批要提速，增加审批频次，提高审批效率。严格实施项目建设全过程动态监管，用好数字化手段，用好信用手段，构建诚信守法、公平竞争、追求品质的市场环境。

据了解，住房和城乡建设部将研究建立建设工程许可制度，以工程质量安全为核心，构建从建设工程设计、到施工、到验收、再到运维的闭环管理制度。

倪虹强调，对工程质量不合格、恶意拖欠工人工资、造成伤亡事故等严重后果的，依法依规处罚项目负责人和企业法人，并列入诚信黑名单，在一定时间内个人不能在这个领域从业、企业不准承接新业务。

在施工现场方面，要向科技进步要质量、要安全、要效益，突出提品质、降成本两个主攻方向，集中攻关关键核心技术，大力推广应用新材料、新工法、新产品，加强建筑工人队伍培训教育，建设一个又一个好项目。要大力推进数字化建设，举全行业之力打造“数字住建”。

据了解，今年我国将以建筑业工业化、数字化、绿色化为方向，不断提升建筑品质。提升住宅设计水平，健全工程质量保障体系，启动涵盖建筑全生命周期的质量保险试点，发展智能建造、装配式建筑等新型建造方式。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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