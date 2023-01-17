人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国建筑市场发展将转向“宽进、严管、重罚”

2023年01月17日22:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月17日电（记者王优玲）住房和城乡建设部部长倪虹17日在2023年全国住房和城乡建设工作会议上表示，当前和今后一段时期，要抓好建筑市场发展，从“严进、松管、轻罚”向“宽进、严管、重罚”转变。

　　建筑业是重要的实体经济，为经济社会发展提供重要支撑，要守住为社会提供高品质建筑产品的初心。倪虹要求，资质审批要提速，增加审批频次，提高审批效率。严格实施项目建设全过程动态监管，用好数字化手段，用好信用手段，构建诚信守法、公平竞争、追求品质的市场环境。

　　据了解，住房和城乡建设部将研究建立建设工程许可制度，以工程质量安全为核心，构建从建设工程设计、到施工、到验收、再到运维的闭环管理制度。

　　倪虹强调，对工程质量不合格、恶意拖欠工人工资、造成伤亡事故等严重后果的，依法依规处罚项目负责人和企业法人，并列入诚信黑名单，在一定时间内个人不能在这个领域从业、企业不准承接新业务。

　　在施工现场方面，要向科技进步要质量、要安全、要效益，突出提品质、降成本两个主攻方向，集中攻关关键核心技术，大力推广应用新材料、新工法、新产品，加强建筑工人队伍培训教育，建设一个又一个好项目。要大力推进数字化建设，举全行业之力打造“数字住建”。

　　据了解，今年我国将以建筑业工业化、数字化、绿色化为方向，不断提升建筑品质。提升住宅设计水平，健全工程质量保障体系，启动涵盖建筑全生命周期的质量保险试点，发展智能建造、装配式建筑等新型建造方式。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网获中国上市公司协会“2022年度战略合作媒体”称号
　　人民网北京1月17日电 （黄盛）日前，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）向人民网授予“2022年度战略合作媒体”称号，表示在2023年将与人民网进一步推动《封面人物》等栏目与活动的合作。 2022年中上协与人民网共同打造了上市公司高管访谈类栏目《封面人物》，通过与嘉宾的对话分享成功经验，立体展现上市公司主要负责人对高质量发展的深度思考，让市场领略到了中国优秀企业家的思想深邃和精神风采。…
海关总署发布2022年缉私十大典型案例
　　人民网北京1月17日电 （记者栗翘楚）记者今日从海关总署获悉，2022年，全国海关“国门利剑”“风雷”联合行动成效显著，全年对重点涉税商品、枪支弹药、毒品等走私行为进行严厉打击，并发布2022年缉私十大典型案例。 海关总署缉私局开展“330”专项打击行动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部