十年我国新增减税降费和退税缓税缓费超13万亿元
2023年01月17日23:33 | 来源：新华网
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新华社北京1月17日电（记者王雨萧）国家税务总局局长王军在17日召开的全国税务工作会议上介绍，税务部门持续推进税收现代化建设，积极服务经济社会发展，2013年至2022年，累计新增减税降费和退税缓税缓费超13万亿元。
王军说，十年来，党中央、国务院围绕简并降低增值税税率、深化个人所得税改革、支持科技创新等出台系列优惠政策，以支持制造业、小微企业等纾困发展为重点，税费优惠政策步步加力、不断扩围。从“减税降费”到“减税降费+缓税缓费”再到“减税降费+缓税缓费+留抵退税”，税务部门扛牢政策落实责任，确保税费政策落地生根。
王军还介绍，十年我国累计组织税收收入140万亿元（未扣除出口退税），加上征收的社保费和非税收入，累计超过187万亿元。
(责编：牛镛、白宇)
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