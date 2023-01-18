新华社北京1月17日电题：承压前行，稳中有进——透视2022年中国经济答卷

新华社记者魏玉坤、潘洁、周圆

1月17日，2022年中国经济答卷发布——

国内生产总值（GDP）突破120万亿元，同比增长3%；就业基本盘总体稳定，居民消费价格温和上涨，粮食生产再获丰收，内需规模继续扩大，经济社会大局和谐稳定。

这是一份来之不易的成绩单——

过去一年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央高效统筹疫情防控和经济社会发展，中国经济迎难而上，顶住压力稳中有进。

承压前行，经济社会大局保持稳定

全年经济总量突破120万亿元，按年均汇率计算约18万亿美元，稳居世界第二位；人均GDP达12741美元，连续两年保持在1.2万美元以上……

“经济总量和人均水平持续提高，意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升，我国发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充沛，我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。”国家统计局局长康义说。

以“稳”应对多重冲击，中国经济答卷彰显长期向好发展韧性——

过去5年，我国经受了世界变局加快演变、新冠疫情冲击、国内经济下行等多重考验，实现年均5%以上增长。

2022年以来，面对疫情散发多发、极端高温天气等多重超预期因素的反复冲击，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，中国GDP增长3%，经济减速但并未失速。

康义表示，德国公布的全年经济增速预估数为1.9%，据国际货币基金组织（IMF）预测，美国、日本2022年GDP增长都不会超过2%，“我国3%的GDP增速是一个比较快的增长速度”。

从支撑宏观经济的重要指标看，中国经济“稳”的底盘依然坚实：

2022年全年，固定资产投资规模突破57万亿元，社会消费品零售总额稳定在44万亿元左右，货物贸易总额突破40万亿元。粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。城镇新增就业1206万人，全国居民消费价格指数（CPI）上涨2%，年末外汇储备余额达31277亿美元，稳居世界第一……

以“进”积蓄发展动能，中国经济答卷凸显高质量发展成色——

创新驱动发展战略深入实施，新动能引领作用日益凸显。2022年，规模以上高技术制造业增加值比上年增长7.4%，快于全部规模以上工业3.8个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达27.2%，比上年提高2.7个百分点。

发展活力进一步激发，2022年末，全国登记在册市场主体达到了1.69亿户，其中个体工商户1.14亿户。

“数据好于预期。”法新社17日如此评价2022年全年中国经济表现。

高效统筹，汇聚攻坚克难的强大合力

走进位于浙江省宁波市的甬强科技有限公司生产车间，工人们正熟练地操作设备，5条生产线马力全开高速运转，一片忙碌景象。

然而，就在几个月前，这家公司因原材料成本上涨、资金回笼慢等，现金流一度非常紧张。困难之时，2300多万元留抵退税款到账。“没有这笔钱，可能就撑不过去了。”公司有关负责人王雅微说。

去年3月份以来，具有强传染性的奥密克戎变异株波及多数省份，乌克兰局势复杂演变，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，经济回升势头承压。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。各部门各地贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，各项政策靠前发力、主动作为，推动经济恢复回稳。

优化完善政策措施，着力稳住经济基本盘——

一手抓疫情防控，因时因势不断优化调整防疫政策；一手抓发展，宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等七大政策加快落地，增量政策工具谋划推出，六方面33项政策聚焦扎实稳住经济持续加力，一揽子政策措施及时出台。

2022年4月29日召开的中共中央政治局会议为经济工作把舵定调时，强调指出“要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济”。一系列宏观调控政策及时出台，着力推动经济回归正常运行的轨道。

去年11月份以来，随着“二十条”和“新十条”优化措施发布，各地在贯彻落实中努力提升疫情防控科学性、精准性，努力减少疫情对经济社会发展的影响。

切实兜牢民生底线，牢牢把握发展主动——

就业是最基本的民生。去年以来就业压力陡然上升，各方面持续加大稳就业力度，守住了不发生规模性失业的底线。

加大减负稳岗政策力度，截至2022年11月底，共阶段性缓缴养老、失业、工伤三项社会保险费1162亿元，发放就业补助资金903亿元；加强零工市场建设意见出台；实施未就业毕业生服务攻坚行动；出台促进农民工就业创业文件……

在全球高通胀背景下，我国精准把握政策保供稳价力度，全年CPI上涨2%。粮食产量保持在1.3万亿斤以上，以煤炭为“锚”着力保持能源价格总体稳定，“菜篮子”产品量足价稳。保通保畅成果持续巩固，生活物资供应不脱销、不断档。

“面对国际供给体系波动，我们强化了粮食、能源以及产业链、供应链等关键领域的安全保障能力建设，为应对外部风险挑战创造了有利条件。”康义说。

笃定信心，推动经济进一步回稳向上

最近，春运客流快速恢复，“出海”商务团也陆续带着成果回国。“疫情发生后我们首次去日本拜访客户，不仅坚定了双方深化合作的想法，也给全年的生产计划留出了提前量。”安徽省马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司总经办主任陶家木说。

美国有线电视新闻网报道说，随着中国优化防疫政策、出台利好经济措施，多家国际金融机构均预计2023年中国经济将稳步回升。

随着全国各地陆续调整优化疫情防控措施，多个商圈客流量增多，热门景点游客量迎来增长，烟火气、忙碌劲儿逐渐回升，中国经济呈现恢复向好的趋势。

下午4点不到，“90后”小伙施磊就招呼起店里的伙计，为晚市做准备。施磊是天津一家餐馆的店长，自1月10日恢复营业以来，他每天都忙得不可开交。“恢复营业当天，就卖出了近三年来的最高营业额。”施磊说。

疫情防控进入新阶段，我国经济发展在多重目标下也面临不少风险挑战：世界经济增长动能趋缓，世界银行最新报告将2023年全球经济增长预期下调至1.7%，为近30年来第三低水平。国内经济恢复的基础还不牢固。

越是面对风险挑战，越要笃定信心、攻坚克难，朝着高质量发展稳步前行。

2022年中央经济工作会议在部署做好2023年经济工作时，强调“要坚持稳字当头、稳中求进”，并进一步明确了做好经济工作要把握好的“六个更好统筹”，要求“加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力”。

加大宏观政策调控力度，巩固经济恢复向好基础——

消费市场受疫情短期扰动比较明显，去年全年社会消费品零售总额下降0.2%。新的一年，恢复和扩大消费至为关键。

《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》已对外发布，对进一步发挥需求优势进行新的部署。连日来，北京、辽宁、内蒙古等多地密集发放各类消费券，活跃消费市场、提振消费需求。

适度超前开展基础设施投资，加大制造业投资支持力度；以满足新市民需求为重点，开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费；明确延续实施有关个人所得税优惠政策……当前各类政策协同一致“拧”成合力，为应对风险挑战、稳定经济基本盘提供有力支撑。

“从2022年下半年开始，宏观政策调控从保市场主体转向了拉动内需，这些政策经过半年多的实施跟进，加上2023年宏观调控政策继续加力，会对稳定基础设施建设、制造业、服务业的投资发挥作用。”国家信息中心首席经济师祝宝良说。

深化改革开放，激发经济社会发展活力——

1月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对印度尼西亚正式生效，南宁海关下属邕州海关签发广西首份RCEP项下输印尼原产地证书。

“凭着这份证书，我们的蜂蜜制品混合糖浆在印尼通关时，关税将由原来的5%降为零关税。”广西蜜博士蜂业有限责任公司执行董事周桂华说。

扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度；完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营；加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度……2022年中央经济工作会议的系列部署，释放进一步深化改革开放的鲜明信号。

持续优化的营商环境，越开越大的开放大门，将为中国经济稳中求进提供持久动力。

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，预计2023年上半年特别是二季度社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力会加速释放。“我们有信心、有条件、有能力推动我国经济运行整体好转。”

(责编：牛镛、白宇)

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