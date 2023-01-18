本报记者 武少民 李家鼎

“家门口的热电厂变成了大商场！”1月15日，家住天津市河东区的卢盛广、郭爽夫妇来到最近开业的金茂汇商场，老厂房的工业元素、新地标的前卫时尚让他们印象很深。

新年前夕，由天津市原第一热电厂旧址改建而成的天津金茂汇商场正式开门迎客，入驻品牌有130多个，营业第一个小时客流量就已破万。在商场中庭、户外广场等区域，商家布置的“虚拟现实红包雨”“超大厂房裸眼3D投影”等场景吸引了大量客流，为市民带来了全新的消费体验。

消费活则经济活，消费兴则城市兴。中央经济工作会议提出：“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。”近期，天津市抢抓有利时机，围绕国际消费中心城市培育建设，不断提振市场信心，持续加大消费供给，创新消费场景，充分释放消费动能。

“购车相关政策给力，我又抢到了消费券，所以决定换辆新车！”1月16日，天津市民王辰来到万象城商场一家国产新能源车销售店内，付定金、签合同。新年伊始，总价值1.15亿元的第二期“津乐购”消费券陆续发放，共分为汽车、家电、百货零售、餐饮文旅等四大类。天津市商务部门还组织各区联动促销，协调金融机构、电商平台等承办主体配比资金，努力活跃消费市场。

“去年8月发放的第一期‘津乐购’消费券，撬动作用明显，有力促进了消费回暖，为企业经营注入了活力。今年，我们有信心实现消费市场的开门红！”天津市政府副秘书长于鹏洲说，据测算，1.15亿元消费券叠加企业、平台打折让利和补贴，预计拉动消费超过33亿元，参与商家数量不少于5万个，参与抢券消费者超过800万人次。

天津各大滑雪场、滑冰场推出优惠打折，各大商场、线上平台推出冰雪商品专柜……1月14日，2023天津冰雪消费节正式开幕，冰雪节将贯穿春节、元宵节等节日，旨在大力发展冰雪主题消费，带动服装、体育用品、餐饮、休闲娱乐等相关产业发展，促进商旅文体融合发展。据了解，今年春节、元宵节期间，天津市还将组织各区和商贸流通企业推出百余场美食节、年货节、购物节、火锅节等线上线下促消费活动。

今年初，天津市培育建设国际消费中心城市领导小组办公室印发方案，将2023年确定为“天津消费年”，“吸引京冀”“多元融合”等八项重点任务，“品牌首店引进”“消费场景打造”等八大专项行动，“第三届海河国际消费季”“品质消费农村行”等十大主题活动和“N场促销活动”，构建起全年“8810+N”的活动框架。

近10年，消费对天津市经济增长的贡献率达54.4%，已成为经济增长的第一拉动力。今年1月以来，全市重点监测的143家商业企业日均销售额超2.1亿元，同比增长24.4%，市场逐步回暖。2023年，天津市将坚定实施扩大内需战略，建立“贯通全年、四季持续、消费繁华”的促消费格局，打造“多元融合、联动京冀、模式创新”的促消费平台，实现“月月有活动，季季有特色，全年可持续”的促消费模式，更好助力经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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