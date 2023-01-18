杜海涛

以深化户外运动产业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，持续激发户外运动市场活力，释放消费潜力

中央经济工作会议提出：“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。”近年来，随着全民健身与全民健康深度融合，户外运动逐渐成为人民群众喜闻乐见的运动方式。回归自然、亲近自然，人们更愿意在自然环境中进行体育锻炼，户外运动市场面临广阔发展空间。

前不久，国家体育总局、国家发展改革委等多部门共同印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，明确提出建立跨部门协调机制，科学统筹、协调联动，共同推动户外运动产业发展。

目前，我国户外运动产业尚处于发展初期，还存在一些薄弱环节，比如，户外运动专业人才不多、设施与产品有效供给不足等等。要通过深化改革、加强创新，努力破解发展瓶颈，推动户外运动产业进入快速发展轨道。

政策推动，加快培育户外运动产业发展主体。着力培育户外运动龙头企业，通过强强联合，提升企业的核心竞争力和品牌影响力。相关企业要主动把握产业融合发展新机遇，以“户外+”和“体育+”开拓市场。要立足绿色发展理念，策划和设计产品，使产品和服务能够更好满足消费者渴望亲近自然的美好生活需要。

科技赋能，创新户外运动消费新模式。发展户外运动产业，要线上线下协同发展，开发智能骑行、智能划船、模拟飞行等线上产品和服务。鼓励将户外运动装备门店打造成为沉浸体验中心、创新科技展馆和品牌文化中心，开拓户外运动个性化、智能化、时尚化消费新业态。推进户外运动消费场景与乡村旅游、休闲农业等融合，挖掘户外运动消费潜力。

优化服务，强化户外运动服务支持。完善户外运动消费政策，引导和支持各地开展融合文体旅多业态的消费促进活动，营造户外运动消费氛围。鼓励普通高等学校、职业院校开设户外运动产业相关课程，创新户外运动产业人才培养模式，扩大专业人才队伍。要强化户外运动产业发展安全防线，确保户外运动产业发展更加健康、安全、可持续。

推动户外运动产业快速发展，促进和扩大体育消费，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的应有之义。以深化户外运动产业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，持续激发户外运动市场活力，释放消费潜力，就能更好满足人民群众的户外运动需求和对美好生活的向往，为构建新发展格局贡献力量。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 19 版）

(责编：牛镛、白宇)

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