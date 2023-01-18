本报记者 刘志强

“2022年，央企规模效益保持平稳增长，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。”1月17日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办发布会上介绍了去年中央企业经济运行情况。

“2022年，各类风险因素增多，国资央企以超常规的举措及时有力遏制了经济下滑的势头，推动生产经营稳中有进、进中提质，较好实现了稳增长目标。”彭华岗从4个方面介绍了去年中央企业经济运行的主要特点：

增速稳，整体延续增长态势。2022年，中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%；实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，同比分别增长5.5%和5%。

质量优，经营效率稳步提升。2022年，中央企业年化全员劳动生产率为76.3万元/人，同比增长8.7%；研发投入经费同比增长9.8%，研发经费投入强度同比提升；资产负债率保持稳定。

贡献大，上缴税费持续大幅增加。2022年全年，中央企业累计上缴税费2.8万亿元，同比增长19.3%。同时，通过减免房租、降低通信资费等积极向社会让利。

保障强，社会供给和服务能力持续提升。2022年全年中央发电企业累计发电5.1万亿千瓦时，以54.7%的机组容量保障了全国63.1%的电力供应；煤炭日均产量达到296万吨，同比增长7.6%，再创历史新高；自产天然气达到1900亿立方米，同比增长7.1%。

中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。2022年，国务院国资委专门出台中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展27条举措，推动中央企业既真金白银让利，解中小企业燃眉之急，又要着眼长远，推动大中小企业协同发展。

房租“应免尽免、应免快免”，2022年全年，中央企业对中小微企业和个体工商户减租让利174.4亿元，惠及21.4万租户。

账款“应付尽付、应付快付”，组织开展清欠专项行动，确保无分歧欠款“动态清零”，有分歧账款加快解决。

解决“降费提质、上网上云”，助力降低中小企业运行成本。电网企业实行欠费不停工，优化服务降低办电成本，通信企业精准降低中小微企业网费，支持中小企业数字化转型。

融资“延期免息，资信共享”，缓解卡车司机和中小企业资金压力。汽车企业开展商用客车消费贷款延期6个月还本付息工作，累计办理贷款延期570亿元。有关中央企业积极推动自身优质资信与产业链供应链上下游中小企业共享，累计助力2.7万户中小企业获得金融服务规模超过900亿元，释放保证金251亿元，平均融资成本降低3个百分点以上。

业务“引领带动、做大蛋糕”，促进中小企业共享改革发展红利。中央企业采购交易在线监管系统加快建设，直接带动供应链200余万家企业，间接辐射近700万家，大多数是中小企业。

新一年，如何推动中央企业更好实现稳健发展？“总的考虑是围绕着力提升经济运行质量、着力深化国资国企改革、着力加大科技创新力度、着力推进国有经济布局优化和结构调整、着力防范化解重大风险、着力强化党建引领等做好相关工作。”彭华岗介绍。

扎实推进提质增效稳增长。2023年，中央企业“一利五率”的目标是“一增一稳四提升”。“一增”是确保利润总额增速高于全国GDP增速，“一稳”是资产负债率总体保持稳定，“四提升”是指净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率进一步提升。

全面加快建设世界一流企业。加快培育行业产业领军企业和专精特新企业，通过开展世界一流创建示范、管理提升、价值创造和品牌引领等4个专项行动，在不同领域形成百家以上不同层级的典型示范企业。

组织开展新一轮改革深化提升行动。巩固深化国企改革三年行动成果，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，谋划新一轮深化国企改革行动方案。

打造一批创新型国有企业。发挥中央企业主导作用推动产学研协同、大中小企业融通，打造创新联合体升级版。强化科技激励政策系统保障与扎实落地，加大考核支持力度，完善科技成果转化收益分享机制。

深入推进国有资本布局优化和结构调整。加快落地“十四五”重大工程和重点项目，引导优化国有资本布局投向。加快打造现代产业链链长，构建以链带面、织链成网的产业发展新格局。积极培育壮大战略性新兴产业，加快推进传统产业升级改造。

此外，2023年国资央企还将更好统筹发展和安全、有效防范化解重大风险，坚决服务“国之大者”、更好促进加快构建新发展格局，健全以管资本为主的国有资产监管体制、进一步增强国资监管效能。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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