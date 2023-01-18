2023年，税务领域重点工作这样推进
2023年01月18日08:35 | 来源：新华网
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原标题：2023年，税务领域重点工作这样推进
全国税务工作会议17日在北京举行，2023年，税务领域部署了哪些重点工作任务？新征程上，如何进一步推进税收现代化，更好服务经济社会发展大局？国家税务总局局长王军表示，2023年，税务部门要继续依法依规组织税费收入，切实筑牢国家发展财力基础。
“要积极推动各地合理确定预算目标，依法依规科学统筹好组织收入工作。守牢底线，继续加强常态化收入监控分析，对违反组织收入纪律、征收‘过头税费’的，发现一起，严查一起。”王军说。
“要加快推进税费服务新体系建设，实现从无差别服务到精细化、智能化、个性化服务的突破。”王军说，还要加快推进税务监管新体系建设，实现从“以票管税”到“以数治税”分类精准监管的突破。
在做好社保费和非税收入工作方面，王军说，要充分运用各层级跨部门协同机制，稳步提高社保费和非税收入征管服务专业化、规范化水平。
加强国际税收交流合作，是服务高水平对外开放的重要一环。王军表示，要进一步深化“一带一路”税收征管合作机制，深度参与国际税收规则制定，持续扩大和完善我国税收协定网络，优化更新发布一批国别（地区）投资税收指南，加大预约定价安排和跨境涉税争议案件相互协商力度，为企业跨境投资和贸易提供更大支持。
(责编：赵竹青、杨迪)
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