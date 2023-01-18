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企业运行稳中有进 新一轮改革整装待发——国资委新闻发言人回应国资央企热点问题

王希、万倩仪
2023年01月18日08:35 | 来源：新华网
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原标题：企业运行稳中有进 新一轮改革整装待发——国资委新闻发言人回应国资央企热点问题

　　2022年中央企业总体运行态势如何？改革有哪些新突破？新一年央企改革发展有何新谋划？国新办17日举行的发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗回应了国资央企相关热点问题。

　　生产经营稳中有进、进中提质

　　刚刚过去的2022年，国际形势复杂多变，国内改革发展任务繁重，企业运行面临不少挑战。

　　“国资央企采取了一系列有效措施，克服困难、迎难而上，较好地实现了稳增长的目标。”彭华岗说。他从四个方面具体介绍了过去一年中央企业运行的主要特点。

　　增速“稳”——2022年，中央企业累计实现营业收入39.4万亿元、利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，同比增速分别为8.3%、5.5%和5%。“中央企业整体的效益在2021年高速增长基础上，2022年继续保持平稳增长态势。”彭华岗说。

　　质量“优”——面对各种压力，一年来中央企业重创新、强管理，经营效率稳步提升，年化全员劳动生产率提升至76.3万元/人，同比增长8.7%；研发经费投入同比增速为9.8%。

　　贡献“大”——统计显示，去年央企累计上缴税费2.8万亿元，同比增长19.3%；同时，通过减免房租、降低通信资费等向社会让利超过200亿元，积极引领带动中小微企业协同发展。

　　保障“强”——2022年，国资央企坚决扛起能源电力保供主体责任，在增产增供、稳市稳价方面打出“组合拳”，全年中央发电企业累计发电5.1万亿千瓦时；煤炭日均产量达到296万吨，同比增长7.6%；自产天然气达到1900亿立方米，同比增长7.1%。

　　“过去的一年十分不容易，取得这样的成绩使我们更加坚定了应对复杂环境、实现高质量发展的信心和决心。”彭华岗说。

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。彭华岗表示，国资央企将更加突出高质量发展首要任务，扎实推进提质增效稳增长。

　　决战决胜三年行动 新一轮改革整装待发

　　央企稳健运行的背后，离不开国企改革的有效支撑。

　　2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。中央企业以决战决胜的姿态，全力以赴推进三年行动高质量收官，取得了一系列重大成果——

　　央企集团层面及1.26万户重要子企业全面制定前置研究事项清单，董事会应建尽建全面完成并基本实现外部董事占多数，董事会授权管理制度全面建立。

　　三项制度改革全面破冰破局，关键岗位核心人才中长期激励有序推进，已开展中长期激励的子企业在具备条件子企业中的占比达到94%。

　　此外，国有经济布局结构进一步优化，国资监管体制发生系统性重塑，党的领导党的建设得到根本性加强。

　　改革无止境。“党的二十大对下一步深化国资国企改革指明了方向，中央经济工作会议进一步作出了全面部署。”彭华岗说。据他介绍，国资委正围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能，研究谋划新一轮深化国资国企改革方案。

　　他强调，新一轮改革将在巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色国有企业现代公司治理，提高企业活力和效率，打造一批创新型国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济战略支撑作用。

　　国有资本布局结构优化调整亮点纷呈

　　2022年是央企重组整合的“大年”，国有经济布局优化和结构调整高潮迭起——

　　中国矿产资源集团挂牌，中国宝武重组中钢集团、新钢集团，中国南水北调集团正式划转移交国资委监管。

　　去年共有37家央企25组专业化整合项目分两批开展集中签约，一系列有力举措促进相关项目加快落地，央企医疗、稀土、管网、检验检测领域的资源整合深入推进。

　　同时，中央企业不断瘦身健体，“两非”（非主业、非优势业务）“两资”（低效资产、无效资产）清退任务基本完成，剥离国企办社会职能和解决历史遗留问题全面扫尾。

　　在彭华岗看来，推进央企战略性重组和专业化整合，是加快国有经济布局优化结构调整的重要举措，对于维护产业链供应链稳定、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。“今后一个时期，我们将以‘进、退、整、合’为着力点，加强重点示范项目协调推动，不断加大专业化整合力度。”他说。

　　所谓“进”，就是要瞄准高水平、导向性，支持推动国有资本协同合作，促进固链、补链、强链、塑链；“退”就是要持续推进央企“两非”“两资”业务退出，做好产能过剩行业整合；“整”就是积极推动检验检测、医疗健康、装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合，避免重复投资和同质化竞争。

　　此外，他强调说：“我们支持中央企业按照市场化、法治化方式，加强内部资源深度融合，形成强大合力。”

(责编：赵竹青、杨迪)
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