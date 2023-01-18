原标题：生态环境部将强化环评服务保障助力重大项目落地

新华社北京1月17日电（记者高敬）生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全17日表示，生态环境部将会同发展改革、商务、交通、水利等部门，尽快梳理明确2023年铁路、水利、能源保供、外资等重点推进的项目清单，部门联动、提前介入指导环评编制，切实强化生态环保措施，开辟绿色通道提高效率，助力重大项目落地。

他是在生态环境部当天举行的新闻发布会上作出上述表示的。

刘志全介绍，2022年，生态环境部狠抓环评服务保障，服务“六稳”“六保”取得明显成效。全年生态环境部审批重大基础设施和资源开发、煤炭保供、重大产业项目、海洋工程、核与辐射等项目环评共180个，涉及总投资超过1.9万亿元。对具备条件的2700多个政策性开发性金融工具支持项目建立台账、协调推进，确保如期完成。初步统计，全国共审批12.3万个项目环评文件，涉及投资约23.3万亿元，助力保持经济运行在合理区间。

他表示，针对少数重大项目前期环评文件编制缓慢、涉及环境敏感区、工程方案不稳定、公众有不同意见等堵点难点问题，生态环境部门主动加强对接、研究解决方案，推动项目又好又快落地。对一些重大水利、煤矿保供项目等，还提供定制服务。

2023年，生态环境部门如何强化环评服务保障，推动经济社会发展绿色转型？刘志全表示，生态环境部门将自觉把环评服务保障融入经济社会发展大局，在发展中守住绿水青山。

一是抓好环评服务保障，发挥各项政策机制作用，围绕党中央、国务院任务部署和“十四五”规划确定的水利、交通、能源等重大工程，提前介入、全程服务，定期调度、分类指导，推动项目科学落地。

二是深化环评改革创新，进一步提升全国环评审批的标准化、规范化水平。

三是守住生态环保底线，严格审查审批，切实守住法律法规底线、生态环境质量底线、环境风险底线和公众合法权益底线，强化监管，不断提高环评质量与效力。

(责编：赵竹青、杨迪)

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