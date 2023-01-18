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创新生态环境政策机制在发展中守住青山绿水

李 禾
2023年01月18日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：创新生态环境政策机制在发展中守住青山绿水

　　“创新环评保障机制，用好环评审批‘三本台账’和绿色通道机制，在严守生态环保底线的基础上，为重大投资项目提供从环评文件编制到审批的全过程保障。初步统计，2022年全国共审批12.3万个项目环评文件，涉及投资约23.3万亿元，助力保持经济运行在合理区间。”1月17日，在生态环境部召开的新闻发布会上，生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全说。

　　环评是在发展中守住绿水青山的第一道防线。2022年，生态环境部门审批“十四五”规划的重大基础设施和资源开发、煤炭保供、重大产业项目、海洋工程、核与辐射等项目环评共180个，涉及总投资超1.9万亿元。如南水北调引江补汉、淮河入海水道二期等一批重大水利工程，具备条件的沪渝蓉沿江高铁、成渝中线等14个重大铁路项目完成环评审批。

　　刘志全说，目前超过98%的环评审批由市县级办理，生态环境部要求各省建立环评服务台账，落实创新举措。如四川采取提前介入、超前服务方式，山东、浙江推进“打捆”审批和环境监测数据共享共用，福建依托生态环境亲清服务平台提供在线问诊等服务。2022年，全国环评审批涉及投资同比增幅明显，助推大项目落地。

　　除了创新环评保障机制外，生态环境部综合司司长孙守亮说，生态环境部围绕推动绿色发展，发挥生态环境政策引导性、激励性、调节性作用，加强制度建设、模式创新和试点示范，优化生态环境监管，助力经济绿色转型，打好一套助力“降成本、促融通、稳外贸、调结构”的“组合拳”。

　　在支持降成本方面，推动把碳捕集利用与封存等16类环保项目、工业废渣综合利用等9类资源综合利用项目纳入企业所得税优惠目录，支持对从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税，有效降低企业减污降碳成本。推动环保税科学核算和规范收缴，近3年纳税人因低于排放标准排污，累计享受环保税减税优惠超130亿元。在支持调结构方面，推出新一版环境保护综合名录，累计发布932项高污染、高环境风险产品目录和79项环境保护重点设备名录等，引导行业绿色低碳发展。

　　“下一步，将按照中央经济工作会议要求，自觉把环评服务保障融入经济社会发展大局，在发展中守住绿水青山。”刘志全说，围绕党中央、国务院任务部署和“十四五”规划确定的水利、交通、能源等重大工程，提前介入、全程服务，定期调度、分类指导，推动项目科学落地。孙守亮则表示，将以更大力度推进生态环境经济政策改革创新，推动综合发挥绿色财税、绿色金融、绿色贸易、绿色行业、生态补偿等各类政策作用，更好释放政策红利。

(责编：赵竹青、杨迪)
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