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倾心服务，温暖旅客回家路

本报记者  刘志强  邱超奕
2023年01月18日10:29 | 来源：人民网－人民日报
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春节前夕的呼和浩特白塔国际机场，喜庆的节日氛围扑面而来。“今年春运前10天，机场客流量累计达到17.3万人，恢复至去年同期的80%，单日最高客流量达到2万人，是近3个月的最高峰。”呼和浩特机场市场营销部主管刘赞介绍。

“一进航站楼，就有志愿者答疑解惑。在各个服务窗口，也有专人指引办理手续。虽然乘客不少，但现场秩序井然，回家的心情也更好了。”准备坐飞机去海拉尔的乘客王先生告诉记者。今年春运期间，白塔国际机场推出多项暖心服务举措：针对老人、儿童等特殊旅客，机场开辟专用安检通道、绿色值机通道；针对客流高峰时段，机场适时增开值机柜台，增设服务人员。“我们将全力以赴，为旅客提供舒心、安全的出行体验。”刘赞说。

“辛苦我一个，幸福千万家”。今年春运从1月7日开始，到2月15日结束，一共40天。随着“乙类乙管”措施加快落地，跨区域人员流动加速释放，加之疫情三年来人民群众累积的回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放，春运客流将从长期低位运行到快速恢复攀升。各地区各部门和广大交通人坚守岗位，全力保障春运平稳有序进行。

一方面，加强调度，提升运力。

在劳务输出大省四川省，当地春运工作专班对外出务工返乡客流予以重点保障，优先安排在营的180条省际超长客运线路和408辆客运车辆投入“春风行动”，将返乡农民工直接送至家门口，打造“点对点、一站式、一票制”暖心直达运输服务。

连日来，各地交通运输部门针对出行需求相对集中的务工流、学生流，积极开展团队服务、上门服务，具备条件的组织“点对点”包车运输，保障务工人员能够有序返乡返岗，保证学生错峰离校返校。铁路方面，据国铁集团客运部主任黄欣介绍，节前铁路部门将在北京、沪宁杭、广深等客流集中地区，日均安排开行直通旅客列车1623.5对、同比增加34.5对，节后将在成渝、武汉、南昌、湖南等客流集中地区，日均安排直通旅客列车814.5对，同比增加18对。同时，保持普速旅客列车必要开行规模，持续开好公益性慢火车，保障边远地区群众基本出行。

另一方面，优化服务，强化保障。

1月7日上午10时，常年往返于河南与河北两地的货运司机王永波，在京港澳高速（石安段）沙河收费站接过一壶热水和一副对联，很是开心。今年春运期间，河北高速集团石安分公司在22个收费站设置“春运暖心服务岗”，成立志愿服务队，24小时免费提供热水、简易维修工具、防护用品、咨询服务等。他们还以大数据为依托，科学分析研判车流变化，精准修订和实施“一站一策”保畅预案，持续抓好错峰休假、备勤备岗、疏导前移、客货分驶等工作，着力提升道路通行能力。

交通部门和高速公路运营企业强化干线路网、城市道路运行监测，及时发布路况和拥堵缓行路段信息，引导自驾人员合理出行；民航部门做好机上和地面各环节服务工作，加强对残疾人、老年人、无成人陪伴儿童等特殊需求旅客的关爱服务；铁路部门将全国站内便捷换乘的车站由过去的80个增至100个，积极完善车站服务设备设施与引导标识，提升旅客中转换乘效率……当前，春运仍在进行，广大交通人正勤勤恳恳、兢兢业业，以热忱奉献和辛劳付出，努力打造平安春运、健康春运、便捷春运、舒畅春运，为亿万人民欢度春节贡献自己的力量。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 13 版）

(责编：王连香、李楠桦)
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