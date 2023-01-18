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数说中国丨2022年我国实际使用外资稳定增长

2023年01月18日12:40 | 来源：新华网
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新华社北京1月18日电（记者谢希瑶）商务部18日发布数据显示，2022年，我国实际使用外资金额12326.8亿元人民币，按可比口径同比增长6.3%，折合1891.3亿美元，同比增长8%。我国实际使用外资保持稳定增长。

引资结构持续优化。制造业实际使用外资3237亿人民币，同比增长46.1%，占全国26.3%，较2021年提升7.8个百分点。高技术产业实际使用外资同比增长28.3%，占全国36.1%，较2021年提升7.1个百分点。

主要来源地投资普遍增长。投资增幅较大的来源地有韩国、德国、英国等，同比分别增长64.2%、52.9%和40.7%。欧盟、“一带一路”沿线国家、东盟对华投资同比分别增长92.2%、17.2%和8.2%。

中西部引资稳步提升。中部、西部地区实际使用外资同比分别增长21.9%和14.1%，高于全国平均水平15.6个百分点和7.8个百分点。其中，山西、河南、广西、陕西等省份吸收外资同比分别增长229.6%、119.8%、49.1%和33.6%。

大项目带动作用增强。合同外资1亿美元以上大项目实到外资6534.7亿元人民币，同比增长15.3%，占全国实际使用外资的53%，为稳外资提供了重要支撑。

(责编：王静、胡永秋)
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