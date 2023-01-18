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全国供销合作总社：加速服务乡村振兴 助力扩大内需

2023年01月18日14:25 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者任妍）1月17日，中华全国供销合作总社第七届理事会第五次全体会议在北京召开。据了解，2022年全系统实现农产品销售额2.8万亿元，同比增长2.2%。

中华全国供销合作总社有关负责人表示，2022年，供销合作社系统紧紧围绕党和国家工作全局、“三农”工作大局，改革发展各项工作取得新进展新成效。

在服务保障国家粮食安全层面，全力做好农资供应。发挥农资供应主渠道作用，建立农资保供工作机制，指导32家省级社成立农资保供工作专班，召开保障春耕农资供应工作电视电话会议，公布150家农资保供重点企业名单，加大农资供应和调配力度。2022年，全系统在春耕、三夏、秋冬种等重要农时有序投放近1000万吨国家和省级化肥储备，在关键时刻有效保障了农业生产和农民用肥需求。

在助力巩固拓展脱贫攻坚成果层面，深入开展定点帮扶和消费帮扶。累计向3个定点帮扶、对口支援县投入帮扶资金1600多万元，帮助销售农产品8400多万元；深入开展消费帮扶，举办2022脱贫地区农副产品产销对接会，“832平台”全年交易额136.5亿元。联合财政部等部委下发《关于进一步做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知》，鼓励承担帮扶任务的国有企业、国有金融企业通过“832平台”采购脱贫地区农产品。2022年，全系统从脱贫地区采购农产品3590亿元。

在围绕全面推进乡村振兴层面，扎实推进重点任务落实。总社制定《2022年推进乡村振兴战略工作要点和分工安排》，开展《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》落实情况的总结评估。积极参与乡村建设行动，研究制定贯彻落实《乡村建设行动实施方案》的重点举措和分工安排，推进任务落实。目前，全系统97个市级社、1050个县级社参与推进再生资源回收利用网络与环卫清运网络“两网融合”。

据悉，2023年，供销合作社将全面贯彻党的二十大精神，积极服务和融入构建新发展格局，紧紧围绕加强建设农业强国，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，进一步完善体制、优化职能、转变作风，推动供销合作社高质量发展，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、加快建设农业强国作出应有贡献。具体将从以下四个方面落实推进：

一是在服务全面推进乡村振兴中主动担当作为；二是大力开展农业社会化服务，促进农业适度规模经营；三是加快提升现代流通服务水平，在服务扩大国内需求中发挥更大作用；四是统筹发展和安全，着力防范化解各类风险。

(责编：郭思邈、高雷)
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