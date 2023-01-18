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春运第11天全国发送旅客4314.7万人次 各地多措并举守护民众回家路

2023年01月18日14:25 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第11天（1月17日，农历腊月二十六）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4314.7万人次，环比增长1.6%，比2019年同期下降46.7%，比2022年同期增长47.2%。

其中，全国铁路发送旅客841万人次，环比增长1.3%，比2019年同期下降17.7%，比2022年同期增长24.6%。公路发送旅客3292万人次，环比增长1.4%，比2019年同期下降51.5%，比2022年同期增长55.8%。水路发送旅客47.1万人次，环比增长5.5%，比2019年同期下降61.3%，比2022年同期增长25.4%。民航发送旅客134.6万人次，环比增长5.7%，比2019年同期下降27.3%，比2022年同期增长30.7%。全国高速公路总流量3373.5万辆次。其中小客车流量2910.5万辆次，环比增长2.1%，比2019年同期增长18.8%，比2022年同期增长10.2%。

春运期间，各地交通部门从严部署、精心组织、多措并举，统筹做好春运疫情防控和运输服务保障工作，确保春运期间人民群众平安健康便捷舒畅出行，用心守护人民群众春运回家路。

在安徽，安庆市交通运输部门开展综合运输服务衔接，保障春运期间运能充足。春运首日火车站动态增加列车30趟次、机场增开广州?安庆春运加班航线、客运站调整班次密度。对于出行需求相对集中的务工人员、学生，积极开展“点对点”包车运输服务。优化调整交通枢纽场站公交线路，适当加大发车密度，确保旅客集疏运高效畅通。

在河北，石家庄、衡水、邯郸、秦皇岛、沧州、邢台等各市交通运输局建立春运信息日报制度，制定春运工作方案，备岗备勤，全力做好各项春运服务保障工作。唐山市交通运输局根据客流情况及时增设售票窗口、自助售票终端和安检通道，做好重点群体帮扶服务，减少旅客进出站拥挤和站内聚集。通过电子客票、扫码乘车推进“无纸化”出行，扩大“无接触”出行服务应用范围。邯郸市交通运输局在全市客运站增加运力投放、增开定制客运线路、开行包车等“点对点” 运输，提升运输服务和保障能力。

在广东，道路客运方面要积极发展班车客运定制和互联网包车服务，同时进一步优化农村客运组织，加大运力投入力度，规范预约响应式和区域经营的农村客运服务，切实保障城乡群众出行需求。铁路、民航部门要科学安排班次，根据客流需求及时增加开放进站和安检通道，提高旅客疏运能力。要及时向社会公布本地交通管控措施，强化路网运行监测，做好突发情况处置。

(责编：郭思邈、高雷)
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