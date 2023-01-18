人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）近日，熔冶钢铁工业研究院发布了2023年钢铁产业发展趋势分析报告。熔冶钢铁工业研究院首席专家王连忠表示，在新发展阶段，钢铁产业要优化产品结构，提升数字化水平，实现绿色低碳转型，打造长期的绿色竞争力。

“预计2023年我国钢铁需求总量减少，需求结构升级。能源转型和制造业升级，是新发展阶段下钢材需求新动能的主线。”王连忠认为，行业发展的主要目标是产业链供应链更加安全；数字化和智能化程度更高，绿色低碳水平更高；产业组织和企业管理更优化；钢铁产品性能、质量、品种结构更优化。行业要建设完善产业链供应链安全体系，解决铁矿石、焦煤和焦炭的资源保障问题。实现钢铁全产业链智能化和绿色低碳转型。实现产业集中度、区域布局和要素资源配置合理化，实现企业规模适度、结构合理、资源优化、财务状况良好。提升钢铁产品性能，扩大钢铁产品品种，升级品种结构。

我国钢铁产业进入新发展阶段，要不断优化调整产业发展举措，营造钢铁产业高质量发展的良好环境。

为此，王连忠建议，一是优化产能管理，建议采取强化能源约束、环境约束、碳排放约束等法治化的调整方式。对正在进行产能置换的企业，抓紧解决产量指标、能源指标、环境指标、碳排放指标配套问题。

二是企业自主决定生产，发挥市场机制的作用。钢铁生产要主动适应市场的变化，按照市场需求调控产量、调控品种。

三是营造钢铁产业更好的经营环境，依法依规管理好产能控制、产量调整。规范钢铁市场秩序，消除恶性竞争、无序竞争。以结构性政策工具，支持鼓励企业技术创新、绿色低碳转型，引导企业整合、兼并重组，实现规模合理、产业组织和区域布局的优化。

(责编：郭思邈、高雷)

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