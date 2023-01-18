人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

熔冶钢铁工业研究院王连忠：优结构、数字化、低碳转型成为行业发展关键词

2023年01月18日14:56 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）近日，熔冶钢铁工业研究院发布了2023年钢铁产业发展趋势分析报告。熔冶钢铁工业研究院首席专家王连忠表示，在新发展阶段，钢铁产业要优化产品结构，提升数字化水平，实现绿色低碳转型，打造长期的绿色竞争力。

“预计2023年我国钢铁需求总量减少，需求结构升级。能源转型和制造业升级，是新发展阶段下钢材需求新动能的主线。”王连忠认为，行业发展的主要目标是产业链供应链更加安全；数字化和智能化程度更高，绿色低碳水平更高；产业组织和企业管理更优化；钢铁产品性能、质量、品种结构更优化。行业要建设完善产业链供应链安全体系，解决铁矿石、焦煤和焦炭的资源保障问题。实现钢铁全产业链智能化和绿色低碳转型。实现产业集中度、区域布局和要素资源配置合理化，实现企业规模适度、结构合理、资源优化、财务状况良好。提升钢铁产品性能，扩大钢铁产品品种，升级品种结构。

我国钢铁产业进入新发展阶段，要不断优化调整产业发展举措，营造钢铁产业高质量发展的良好环境。

为此，王连忠建议，一是优化产能管理，建议采取强化能源约束、环境约束、碳排放约束等法治化的调整方式。对正在进行产能置换的企业，抓紧解决产量指标、能源指标、环境指标、碳排放指标配套问题。

二是企业自主决定生产，发挥市场机制的作用。钢铁生产要主动适应市场的变化，按照市场需求调控产量、调控品种。

三是营造钢铁产业更好的经营环境，依法依规管理好产能控制、产量调整。规范钢铁市场秩序，消除恶性竞争、无序竞争。以结构性政策工具，支持鼓励企业技术创新、绿色低碳转型，引导企业整合、兼并重组，实现规模合理、产业组织和区域布局的优化。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局：十年来我国累计新增减税降费和退税缓税缓费超过13万亿元
　　人民网北京1月18日电 （记者车柯蒙）1月17日，全国税务工作会议在北京召开。会议总结2022年税收工作和党的十九大以来及新时代十年税收现代化建设成效，研究税收现代化服务中国式现代化的思路举措，部署2023年重点工作任务。…
东昂科技IPO分析
　　在厦门市半导体与集成电路产业中，新近正加快进军资本市场步伐的东昂科技引发关注。 就在2022年9月30日，东昂科技在深交所创业板IPO（首次公开募股）申请获得受理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部