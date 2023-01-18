新华社北京1月18日电（记者刘开雄）国家外汇管理局1月18日发布数据显示，2022年，银行结售汇顺差1073亿美元，银行代客涉外收支顺差763亿美元，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年，我国外汇市场运行总体经受住了考验，人民币汇率双向浮动、弹性增强，保持了合理均衡水平上的基本稳定；我国跨境资金流动总体均衡。

“我国外汇市场平稳运行主要得益于两大支撑因素，表现为‘两个韧性增强’。”王春英认为，2022年，国内经济尤其是涉外经济发展韧性增强，国际收支稳健运行得到有效保障，经常账户、直接投资等基础性国际收支顺差发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。同时，外汇市场韧性增强，可以更好适应外部环境变化。

“2022年，我国企业跨境收支中有接近一半使用了人民币，这有助于降低跨境交易的货币错配风险。”王春英表示，人民币汇率弹性显著提升，人民币在跨境使用中的占比持续提升，市场主体汇率风险管理水平提升。

据外汇局初步统计，2022年全年经常账户顺差仍将保持较高规模，与国内生产总值（GDP）之比继续处于合理均衡区间。

“2023年我国经常账户顺差有望继续保持在合理均衡区间。”王春英说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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