人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全年总量“双顺差” 我国外汇市场供求基本平衡

2023年01月18日16:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月18日电（记者刘开雄）国家外汇管理局1月18日发布数据显示，2022年，银行结售汇顺差1073亿美元，银行代客涉外收支顺差763亿美元，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年，我国外汇市场运行总体经受住了考验，人民币汇率双向浮动、弹性增强，保持了合理均衡水平上的基本稳定；我国跨境资金流动总体均衡。

　　“我国外汇市场平稳运行主要得益于两大支撑因素，表现为‘两个韧性增强’。”王春英认为，2022年，国内经济尤其是涉外经济发展韧性增强，国际收支稳健运行得到有效保障，经常账户、直接投资等基础性国际收支顺差发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。同时，外汇市场韧性增强，可以更好适应外部环境变化。

　　“2022年，我国企业跨境收支中有接近一半使用了人民币，这有助于降低跨境交易的货币错配风险。”王春英表示，人民币汇率弹性显著提升，人民币在跨境使用中的占比持续提升，市场主体汇率风险管理水平提升。

　　据外汇局初步统计，2022年全年经常账户顺差仍将保持较高规模，与国内生产总值（GDP）之比继续处于合理均衡区间。

　　“2023年我国经常账户顺差有望继续保持在合理均衡区间。”王春英说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：到2025年基本形成人工影响天气新型工作体系
　　人民网北京1月18日电 （记者王连香）近日，中国气象局印发《人工影响天气“播雨”减灾行动计划（2023—2025年）》（以下简称《计划》），聚焦推动人工影响天气事业高质量发展的关键环节，明确未来三年人工影响天气发展目标、业务布局和重点任务。《计划》坚持问题导向、目标导向、系统观念，推进人工影响天气工作由分散、粗放、相对独立发展向集约化、研究型、安全性、融入式转型发展，提高以智慧人影为主要特征的人工影响天气现代化水平，为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、国家重大活动、重大突发事件应急等提供强有力保障。…
税务总局：十年来我国累计新增减税降费和退税缓税缓费超过13万亿元
　　人民网北京1月18日电 （记者车柯蒙）1月17日，全国税务工作会议在北京召开。会议总结2022年税收工作和党的十九大以来及新时代十年税收现代化建设成效，研究税收现代化服务中国式现代化的思路举措，部署2023年重点工作任务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部