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工信部：我国新能源汽车已进入全面市场拓展期

2023年01月18日17:30 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者申佳平）“2022年是我国新能源汽车发展又一个丰收年。”1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，当前我国新能源汽车已经进入全面市场拓展期，下一步将主要从四方面进一步加强。

田玉龙表示，新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向，目前各国发展都比较快，也是减排的重要选择。2022年是我国新能源汽车发展主要体现在以下几个方面。

一是市场规模全球领先。全年新能源汽车产销分别完成了705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长了96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一；新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%。

二是关键技术有效突破。量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，处于国际领先水平。驱动电机的峰值功率密度超过4.8千瓦/公斤，最高转速达到1.6万转/分钟。“这些指标表明我们的关键组件部件水平得到了大幅提升。特别是在激光雷达、人工智能芯片、智能座舱等方面，技术也得到了较大突破，达到了国际先进水平。”田玉龙说。

三是品牌竞争力大幅提升。2022年自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比达到了79.9%，同比提升5.4个百分点；新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。全球新能源汽车销量排名前10的企业集团中我国占了3席，动力电池装机量前10的企业中我国占6席。

四是配套设施环境日益优化。截至2022年底，全国累计建成充电桩521万台、换电站1973座，其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座，充换电基础设施建设速度明显加快。同时累计建立动力电池回收服务网点超过1万个，基本实现就近回收。

他指出，当前我国新能源汽车已经进入全面市场拓展期，保持了快速增长态势。工业和信息化部后续主要从四方面进一步加强。

一是加强政策供给。会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制，加强央地协调联动，特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。编制好汽车产业绿色发展路线图，修订发布“双积分”管理办法，适时开展智能网联汽车准入试点工作。

二是保障稳定运行。进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，特别是启动公共领域车辆全面电动化先行区城市试点，进一步强化质量品牌建设，稳定消费市场。

三是支持融合创新。发挥龙头企业和国家制造业创新中心作用，促进大中小企业融通发展，加快新体系电池、车规级芯片，以及车用操作系统等新技术攻关和产业化发展，推进“车路云”一体化发展，推动新能源汽车和能源、交通、信息通信等领域融合创新发展。

四是优化发展环境。严格生产准入管理，加强对投资的指导，避免低水平重复建设。统筹利用国内外资源开发和布局，保障好关键原材料和零部件的供应。加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。继续大力推进充电桩基础设施的建设，不断提高使用便利性，更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。

(责编：申佳平、高雷)
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