新华社北京1月18日电（张辛欣、常容轩）工信部总工程师田玉龙18日在国新办发布会上表示，我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，工信部将加强政策供给，建立新能源汽车产业发展协调机制，落实车购税、车船税、牌照等支持政策，适时开展智能网联汽车准入试点。

会上发布的数据显示，2022年，我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%。

市场规模领先的同时，产业加快技术创新步伐，配套环境日益优化。会上发布的数据显示，量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，截至2022年底，全国累计建成充电桩521万台、换电站1973座。值得一提的是，2022年自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比达到79.9%，同比提升5.4个百分点；新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。

田玉龙表示，工信部将研究明确新能源汽车后续支持政策，深入推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，启动公共领域车辆全面电动化先行区城市试点，发挥龙头企业和国家制造业创新中心作用，加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化，推进“车路云”一体化发展。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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