2022年全社会用电量同比增长3.6%
2023年01月18日18:10 | 来源：新华网
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新华社北京1月18日电（记者王优玲）国家能源局18日公布的数据显示，2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。
分产业看，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。
数据显示，2022年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3687小时，比上年同期减少125小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%。其中，核电677亿元，同比增长25.7%。电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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