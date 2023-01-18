新华社北京1月18日电（记者严赋憬、于文静）针对近期生猪价格下降幅度较大、部分养殖场出现亏损的情况，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德18日表示，将从加强预测预警、产能调控、疫病防控、市场调节等四方面做好生猪稳产保供和稳价工作。

曾衍德是在18日国新办举行的新闻发布会上作上述表示的。

生猪是重要的农产品，也是重要的民生产品。据介绍，2022年我国生猪出栏6.99亿头，生猪供应有保证。当前正值备年货的重要时段，从常年情况看，这个时候生猪应该处于价格高的时段，但今年生猪供应呈现了三个新特点：出栏增多、消费偏弱、价格下降。

“据监测，去年12月份生猪出栏量环比增长18.3%，同比增长7.3%。同时，受新冠疫情影响，餐饮和集团消费尚未完全恢复，猪肉消费出现‘旺季不旺'的现象。”曾衍德说，今年1月第2周，全国生猪均价16.3元/公斤，连续11周回落，已低于16.7元的养殖成本，部分养殖场出现了亏损。

今后生猪行情走势关键在于能繁母猪存栏量、中大猪存栏量以及新生仔猪数量。曾衍德表示，去年12月末全国能繁母猪存栏量接近4400万头，为正常保有量4100万头的107%；去年11月份和12月份，全国规模猪场5月龄中大猪存栏量同比分别增长10.9%和5.6%，大约在今年春节前后陆续出栏；前期新生仔猪数量增加较多，大约6个月左右就要出栏，后期上市将增加。

“综合判断，春节前后，生猪出栏不会比去年同期少，加上节后猪肉消费进入淡季，猪价走低的趋势明显。”他说，下一步，农业农村部将重点加强预测预警、产能调控、疫病防控、市场调节，做好生猪稳产保供和稳价工作。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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