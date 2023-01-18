人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部将从四方面稳定生猪价格

2023年01月18日18:10 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月18日电（记者严赋憬、于文静）针对近期生猪价格下降幅度较大、部分养殖场出现亏损的情况，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德18日表示，将从加强预测预警、产能调控、疫病防控、市场调节等四方面做好生猪稳产保供和稳价工作。

　　曾衍德是在18日国新办举行的新闻发布会上作上述表示的。

　　生猪是重要的农产品，也是重要的民生产品。据介绍，2022年我国生猪出栏6.99亿头，生猪供应有保证。当前正值备年货的重要时段，从常年情况看，这个时候生猪应该处于价格高的时段，但今年生猪供应呈现了三个新特点：出栏增多、消费偏弱、价格下降。

　　“据监测，去年12月份生猪出栏量环比增长18.3%，同比增长7.3%。同时，受新冠疫情影响，餐饮和集团消费尚未完全恢复，猪肉消费出现‘旺季不旺'的现象。”曾衍德说，今年1月第2周，全国生猪均价16.3元/公斤，连续11周回落，已低于16.7元的养殖成本，部分养殖场出现了亏损。

　　今后生猪行情走势关键在于能繁母猪存栏量、中大猪存栏量以及新生仔猪数量。曾衍德表示，去年12月末全国能繁母猪存栏量接近4400万头，为正常保有量4100万头的107%；去年11月份和12月份，全国规模猪场5月龄中大猪存栏量同比分别增长10.9%和5.6%，大约在今年春节前后陆续出栏；前期新生仔猪数量增加较多，大约6个月左右就要出栏，后期上市将增加。

　　“综合判断，春节前后，生猪出栏不会比去年同期少，加上节后猪肉消费进入淡季，猪价走低的趋势明显。”他说，下一步，农业农村部将重点加强预测预警、产能调控、疫病防控、市场调节，做好生猪稳产保供和稳价工作。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：到2025年基本形成人工影响天气新型工作体系
　　人民网北京1月18日电 （记者王连香）近日，中国气象局印发《人工影响天气“播雨”减灾行动计划（2023—2025年）》（以下简称《计划》），聚焦推动人工影响天气事业高质量发展的关键环节，明确未来三年人工影响天气发展目标、业务布局和重点任务。《计划》坚持问题导向、目标导向、系统观念，推进人工影响天气工作由分散、粗放、相对独立发展向集约化、研究型、安全性、融入式转型发展，提高以智慧人影为主要特征的人工影响天气现代化水平，为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、国家重大活动、重大突发事件应急等提供强有力保障。…
税务总局：十年来我国累计新增减税降费和退税缓税缓费超过13万亿元
　　人民网北京1月18日电 （记者车柯蒙）1月17日，全国税务工作会议在北京召开。会议总结2022年税收工作和党的十九大以来及新时代十年税收现代化建设成效，研究税收现代化服务中国式现代化的思路举措，部署2023年重点工作任务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部