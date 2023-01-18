新华社北京1月18日电 题：确保今年脱贫劳动力就业规模稳定在3000万人以上——农业农村部、国家乡村振兴局有关负责人回应巩固脱贫热点问题

新华社记者侯雪静、严赋憬

巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。当前我国巩固脱贫形势如何？如何牢牢守住不发生规模性返贫的底线？在18日举行的国新办新闻发布会上，农业农村部、国家乡村振兴局有关负责人作出回应。

“这一年，我们有效地克服了疫情影响，全年脱贫劳动力务工就业规模达到3278万人，比2021年底增加133万人，超过年度目标任务259万人。”国家乡村振兴局综合司司长许健民在回顾总结2022年巩固拓展脱贫攻坚成果形势时表示。

许健民表示，2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年。2022年各地统筹疫情防控和巩固拓展脱贫攻坚成果取得显著成效。主要有三个标志性成果。

一是防止返贫监测帮扶机制有效发挥作用。全年超过65%的防止返贫监测对象已经消除了返贫风险，其余的均落实帮扶措施，经过一段时间的努力，也可以消除风险。

二是脱贫劳动力就业形势保持稳定。全年脱贫劳动力务工就业规模达到3278万人，比2021年底增加133万人。

三是脱贫地区和脱贫人口收入较快增长。据估算，2022年脱贫县农民人均可支配收入和脱贫人口人均纯收入增速均继续高于全国农民的平均水平。

“2022年产业就业带动力增强，脱贫攻坚成果持续巩固。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德说，防止返贫监测帮扶机制进一步优化。有返贫致贫风险的农户实现应纳尽纳、应帮尽帮。产业带农效果明显。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重超过55%，每个脱贫县都培育了两个至三个特色主导产业，近四分之三的脱贫人口与新型经营主体建立紧密利益联结关系。外出务工保持稳定。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。“2023年确保全年脱贫劳动力务工就业规模稳定在3000万人以上。”许健民说。

如何完成今年脱贫劳动力务工就业规模稳定在3000万人以上的目标？许健民说，今年将重点从四个方面抓好巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

一是落实防止返贫监测帮扶机制，加大排查力度，做到对有返贫、致贫风险的农户早发现、早干预、早帮扶，将返贫致贫风险消除在萌芽状态。

二是抓牢160个国家乡村振兴重点帮扶县和全国3.5万个易地扶贫搬迁集中安置点，加大财政、金融、人才、土地等政策倾斜支持力度，促进这些重点区域加快发展。

三是抓细就业帮扶和产业帮扶，促进脱贫人口人均经营净收入稳步提升。

四是深化东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶和社会力量帮扶，用好这四支帮扶力量，形成专项帮扶、行业帮扶和社会帮扶“三位一体”的大帮扶格局，凝聚各方合力，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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