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总量增、质量升、韧性强、走势好   国家发改委解读2022年全年经济形势

2023年01月18日19:23 | 来源：人民网
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国家发展改革委1月18日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京1月18日电 （记者许维娜）18日，国家发展改革委举行1月份新闻发布会。国家发展改革委政研室主任金贤东表示，2022年，综合考虑经济总量与结构、发展与安全、信心与预期，去年经济运行可以用一句话来概况，就是“总量增、质量升、韧性强、走势好”。

一是“总量增”，主要表现为经济总量再上新台阶。国家统计局17日发布数据表示，初步核算，2022年全年国内生产总值（GDP）1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3%。国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶。

金贤东分析称，这是在多重超预期因素反复冲击下取得的，这个3.0%的经济增速纵比虽然有所回落，与美国、日本、德国等世界主要经济体横比仍然是不错的，这个6.1万亿的增量也是不小的，相当于一个中等国家的经济总量。

他还表示，更要看到的是，在全球通胀达到40多年新高的情况下，我国居民消费价格（CPI）上涨2.0%，“全球胀”与“中国稳”形成鲜明反差，物价稳成为中国经济的一大亮点。同时，就业形势保持基本平稳，全国城镇新增就业1206万人，超额完成目标任务。国际收支状况良好，外汇储备稳定在3万亿美元以上。

二是“质量升”，主要表现为经济结构持续优化、发展质量稳步提升。

金贤东表示，创新引领发展的作用持续增强，全球创新指数排名提升至第11位。比如，产业、投资、消费、贸易等领域结构调整步伐加快，高技术制造业、装备制造业、现代服务业等表现抢眼，实物商品网上零售额持续增长，高技术产业投资增速远高于全部投资增速，贸易结构持续优化，绿色循环低碳发展扎实推进，可再生能源总装机超过12亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界首位，人民生活持续改善，可持续发展能力不断增强。

三是“韧性强”，主要表现为抗风险抗冲击能力不断增强。“经济社会大局保持稳定，财政金融运行总体稳健，粮食安全、能源安全、重要产业链供应链安全保障能力持续提升。”金贤东介绍，具体而言：粮食生产实现“十九连丰”，总产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上；能源产供储销体系建设加快，煤炭兜底保障能力不断提升，迎峰度夏、迎峰度冬等重点时段能源供应总体平稳；建立健全重要产业链供应链风险识别、预警、处置机制，有力保障重要产业链供应链安全。

四是“走势好”，主要表现为对中国经济未来走势普遍看好。金贤东称，看中国经济形势，既要看“形”，更要看“势”。回首去年，四个季度经济增速虽有波动，但总体走势回稳向好。

他强调，展望今年，随着各地疫情高峰过去，生活中的“烟火气”正在迅速回归，生产秩序正在逐步恢复，近期交通运输、文化旅游、餐饮住宿等领域快速回暖，国内外各方面对中国经济发展信心明显增强。

金贤东还表示，从各地“两会”情况看，31个省区市中，有29个将今年经济增长预期目标定为5%左右甚至更高。不少国际组织和机构近期纷纷上调我国经济增速预期值，普遍预计2023年中国经济增速将达到5%左右甚至更高。国际货币基金组织（IMF）认为，在世界经济持续下行的大背景下，疫后的中国将成为今年全球增长的最大推动力。

(责编：郭思邈、高雷)
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