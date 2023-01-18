人民网北京1月18日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日公布的2022年12月及全年银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2022年12月，银行结汇2092亿美元，售汇2022亿美元；银行代客涉外收入5279亿美元，对外付款5048亿美元。2022年1至12月，银行累计结汇25709亿美元，累计售汇24635亿美元；银行代客累计涉外收入62517亿美元，累计对外付款61753亿美元。

“2022年，面对复杂严峻的国际形势，我国统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，高质量发展取得新成效，实现了‘十四五’良好开局。人民币汇率双向浮动、弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示。

2022年外汇市场供求保持基本平衡

谈及2022年我国外汇收支形势，王春英表示，我国跨境资金流动全年总体均衡，主要特点如下：

第一，全年银行结售汇和涉外收支均为顺差，外汇市场供求保持基本平衡。2022年，银行结售汇和银行代客涉外收支顺差规模分别为1073亿美元和763亿美元。近期，在内外部因素共同推动下，我国外汇市场运行更趋平稳，12月银行结售汇和涉外收支均为顺差，分别为70亿美元和231亿美元。综合考虑其他供求因素，2022年我国外汇市场供求总体保持基本平衡。

第二，外汇市场预期总体平稳，市场交易理性有序。在复杂多变的内外部环境下，远期和期权市场反映人民币汇率预期的相关指标变动幅度可控，没有出现持续较强的单边走势，说明市场主体汇率预期保持总体稳定，市场主体结售汇和涉外收支行为理性有序。市场主体结汇意愿基本平稳，总体保持“逢高结汇”的理性交易模式。2022年结汇率（即客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为67%，较2021年提升1个百分点。企业积极使用自有外汇对外支付，持汇意愿较为稳定。2022年11月末，企业、个人等市场主体的境内外汇存款余额6396亿美元，较2021年末下降562亿美元。

第三，货物贸易、外商直接投资等资金流入发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。2022年，我国货物贸易跨境资金净流入规模创历史新高，较2021年增长45%，体现了我国对外贸易的发展韧性。外商直接投资资本金项下资金净流入保持较高规模，显著高于疫情前2019年水平；另据商务部统计，1至11月我国实际使用外资1781亿美元，同比增长12%，说明我国经济发展前景以及巨大消费市场对外资吸引力仍然较强。

第四，近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资。据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看，近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

人民币汇率在全球主要货币中表现相对稳健

“2022年，受主要经济体‘高通胀’‘紧货币’等多重因素影响，国际金融市场剧烈震荡，全球股票和债券指数大幅下跌，美元指数创二十年新高，欧元、日元、英镑等主要国际货币相继创下近二三十年来新低。”王春英表示，我国外汇市场运行总体经受住了考验，人民币汇率在全球主要货币中表现相对稳健，我国跨境资金流动更趋均衡，这主要得益于两大支撑因素，表现为两个“韧性增强”。

一方面，国内经济尤其是涉外经济发展韧性增强，国际收支稳健运行得到有力保障。

首先，经常账户、直接投资等基础性国际收支顺差发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。2022年前三季度，我国经常账户顺差3107亿美元，为历年同期最高值，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.4%，处于合理均衡区间；同时外商直接投资保持净流入，体现了我国在产业链供应链、全国统一大市场等方面的优势，也显示了稳外贸稳外资等政策举措效果。其次，外债结构总体优化，风险总体可控。近年来外债债务类型结构、币种结构以及期限结构都有所优化，存贷款等传统融资型外债调整幅度相对平稳。

另一方面，外汇市场韧性增强，适应外部环境变化的能力得到较大提升。

一是人民币汇率形成机制不断完善，汇率弹性逐步增强，有助于及时释放外部压力，调节国际收支的自动稳定器作用更加明显。二是人民币在跨境使用中的占比不断提升，有助于降低跨境交易的货币错配风险。2022年，人民币收支在我国跨境收支中的占比接近50%，较2016年提升20多个百分点。三是市场主体主动管理汇率风险，更多开展套期保值操作，对汇率波动的适应性明显增强。2022年，企业外汇套保比例为24%，较2016年提升11个百分点。此外，外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架不断完善，为跨境资金平稳流动、外汇市场理性交易提供良性健康的市场环境。

2023年跨境资金流动将更加稳定

“展望2023年，外部环境仍存在不确定性因素，但国内经济有望总体回升，我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行，跨境资金流动将更加稳定。”王春英表示。

在她看来，国内经济基本面是稳定我国跨境资金流动的决定性因素。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，随着优化疫情防控、稳经济增长等各项政策效果持续显现，2023年我国经济运行有望总体回升。主要国际组织等机构的最新预测数据显示，在全球经济增长放缓的大环境下，我国可能成为唯一呈现经济增速回升的主要经济体。同时，我国坚持推进高水平对外开放，不断提高跨境贸易和投融资便利化水平，加大吸引外资力度，也将继续为跨境资金流动营造良好的政策环境。此外，近期主要发达经济体通胀数据回落，经济下行压力加大，货币政策紧缩节奏可能有所放缓，相关溢出影响将边际减弱。

王春英认为，2023年我国跨境资金流动主要影响渠道有望更趋平稳。一方面，经常账户将保持合理规模顺差，继续处于均衡区间。货物贸易项下，随着我国统筹疫情防控和经济社会发展成效显现，产业链供应链稳定的基础将更加坚实，同时制造业转型升级和区域贸易合作的持续推进也有助于提升货物贸易产品竞争力、推动出口市场多元化及发展跨境贸易新业态，我国货物贸易有望保持较高规模顺差。服务贸易项下，近年来我国制造业和服务业融合发展，生产性服务贸易尤其是计算机信息服务、商业服务等新兴服务业快速发展，将带动相关服务贸易出口增长。

另一方面，资本项下跨境资金流动有望更加稳定。外商来华直接投资保持稳步发展，我国对外直接投资继续合理有序，直接投资将总体延续顺差格局。近年来我国外债结构优化，企业跨境融资波动性降低，未来仍会延续平稳走势。在我国经济增速企稳回升、人民币资产吸引力增强，以及人民币资产避险属性凸显等因素支撑下，外资将继续稳步投资我国证券市场。

(责编：郭思邈、高雷)

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