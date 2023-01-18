新华社北京1月18日电 题：工业经济回稳向好 产业数字化进程提速——工信部有关负责人解读2022年工业和信息化发展情况

刘夏村、常容轩

2022年我国工业经济运行状况如何，2023年走势怎么看？产业数字化有何进展？中小企业运营发展情况如何？在18日召开的国新办新闻发布会上，工信部有关负责人解读2022年工业和信息化发展情况，对一系列热点话题进行回应。

工业经济总体保持回稳向好态势

2022年，工业经济面临的国内外环境严峻复杂，稳增长压力较大。我国积极采取一系列举措，推动工业经济企稳回升。

工信部总工程师田玉龙介绍，2022年全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值同比增长3%。制造业投资同比增长9.1%，规模以上工业企业出口交货值同比增长5.5%。工业对经济增长的贡献率达到36%，为近年来较高水平。

与此同时，结构调整和转型升级深入推进。数据显示，2022年高技术制造业增加值同比增长7.4%，高于制造业增加值增速4.4个百分点；新产品产量保持高速增长，特别是新能源汽车连续8年保持全球第一，产销同比分别增长96.9%和93.4%。

“2023年，外部环境依然复杂，工业领域发展面临的三重压力还比较大。但总的来看，工业经济增长态势和格局没有变，长期向好的基本面依然稳固。”田玉龙说，随着市场主体活力、居民消费潜力和产业升级动力有效释放，工业经济稳步回升态势保持不变。

移动物联网连接数占全球七成

发布会数据显示，我国信息通信业平稳持续增长。

2022年，电信业务收入同比增长8%；新建5G基站88.7万个，目前已达到231.2万个，总量占全球超过60%；5G用户达5.61亿户，在移动电话用户中占比三分之一，是全球平均水平的2.75倍。

我国产业数字化进程也在不断提速。

工信部信息通信管理局局长赵志国介绍，在行业领域方面，信息通信融合应用加速向工业、医疗、教育、交通等领域拓展深化，5G行业虚拟专网数量突破1万个，移动物联网连接数占全球总数的70%，工业互联网已经全面融入45个国民经济大类。

在个人用户方面，App数量超258万款，丰富了用户消费、娱乐、社交、出行等各类需求，推动形成全球最大、最为活跃的数字服务市场。

启动电信普遍服务“宽带边疆”工程；推动工业互联网规模应用……赵志国表示，下一步，将从建设高质量的信息基础设施、培育高水平的融合创新应用、筑牢高可靠的网络安全防线等方面，巩固信息通信业优势领先地位，以高品质信息通信网络服务数字经济高质量发展。

多措并举加力帮扶中小企业

中小企业连接千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。2020年以来，受疫情持续影响，中小企业受到较大冲击，我国出台了一系列纾困解难政策措施，助力中小企业平稳健康发展。

国家统计局数据显示，2022年1至11月，规模以上工业中小企业实现数量、营业收入、利润总额同比分别增长10.5%、6.0%、0.3%。

值得一提的是，不少中小企业迎难而上，用创新化解危机、开拓新局。田玉龙介绍，工信部对1800多户专精特新“小巨人”企业调查显示，2022年1至11月，“小巨人”企业营业收入利润率为10.7%，高于规模以上工业企业5.2个百分点。

近日，针对中小企业当前面临的困难和问题，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，立足于“纾困和服务两手抓，调结构和强能力并行推”提出15条具体举措。

“2023年，中小企业平稳发展的困难挑战依然较大，我们将进一步强化政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企等一系列政策措施，全力推动中小企业高质量发展。”田玉龙说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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