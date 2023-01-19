本报记者 王昊男 宋豪新 姜晓丹

北京朝阳——

商超销售备货忙

1月14日，走进北京市朝阳区京客隆超市甜水园店，浓浓的年味迎面而来。玻璃幕墙上，巨幅窗贴聚焦兔年主题，大红灯笼高挂在门口两侧。超市里的货架上，“糖瓜粘”、花生、瓜子堆成小山，稻香村点心盒、老北京烤鸭礼盒、年夜饭礼盒等轮番上新。

生鲜水产区，多种鱼类很受欢迎。“从早上开门到现在，货架上的带鱼来了就卖空，每天能卖出400斤左右。”负责销售带鱼的店员陈松一边忙活一边说。

前来置办年货的市民刘先生仔细挑选着干果，不一会儿就收获满满：“今年春节，孩子们都要来家里，所以早早就来置办各式各样的干果和休闲零食，超市里货品齐全，想买什么都有。”

“这只是年货销售的开端，未来几天将迎来高峰期。”京客隆甜水园店店长郭东年说，“以前大家的购物车里，堆的都是米面粮油，以及大白菜、土豆、洋葱等易储存的菜品；而现在，大部分是叶菜、鲜鱼、鲜虾、鲜果，其中不少是高净值商品。”

针对顾客的多样化、品质化需求，超市在积极备货的同时，还专门开通了预售通道。顾客可以预订淡雪草莓、猫山王榴莲、车厘子、赤松茸等商品，到期准时在家中收货，既新鲜又便利。

新年要有新气象。展望新的一年，郭东年告诉记者：“2023年，店里将迎来整体改造升级，从地面、顶棚到货架、促销活动等都将全面更新。喜迎新春，我们信心十足。”

四川成都——

特色商圈活力足

1月17日中午，记者来到四川成都高新区交子金融商圈的一处商业综合体，只见市民、游客络绎不绝，有说有笑出入商场，一派喜气洋洋的景象。

“明天就要回陕西老家了，今天赶着商场一开门就来购物。”来成都出差的吴先生，一手提着火锅底料、牛肉等特色食材，一手拎着熊猫玩偶纪念品，笑着告诉记者，“吃的送亲戚，熊猫玩偶给女儿。”

走进商场，年味十足，到处可见灯笼、生肖兔等新春元素，很多专柜在醒目位置打出满减打折、积分兑换的宣传海报。“这几天，我们特意延长了营业时间，加大了保障力度，保证市民和游客朋友在商场里逛得开心、买得放心。”商场负责人告诉记者。

春节将至，成都消费市场回暖趋势明显增强。作为交子金融商圈内的大型商业综合体，成都悠方购物中心在春节假期将持续推出潮流艺术展等展览活动，以及积分换购、超值折扣等促销活动，打造集吃喝玩乐购于一体的丰富消费场景，让市民、游客既能感受传统年味，又能体验多重乐趣。与悠方购物中心相邻的摩方商场，也将在春节假期推出特色套餐，开启美食时尚消费新体验。

数据显示，去年四季度，成都交子金融商圈的日均到访客流量达14.8万人次，相较三季度上升47.7%，当前保持稳步上升趋势。今年元旦假期，四川全省重点监测的零售和餐饮企业累计实现销售额22.6亿元，同比增长6.7%。为更大程度满足市民多样化消费需求，帮助市场主体聚人气、增信心，成都高新区还推出首届交子国际消费节等主题活动，为市民带来更多新鲜、多元的高品质消费体验，不断激发消费潜力。

广东广州——

餐饮门店预订旺

1月15日，暮色中的广东广州惠福美食花街，熙熙攘攘，热热闹闹。市民们赏花吃饭，脸上洋溢着新春的幸福。

“今天特地带着家人来这里，吃上一顿地道的粤菜，再买些花回去装饰屋子。”市民高先生一家6口提前订桌，才赶在高峰期前坐进了几近满座的广州酒家。

“最近的客流量比上年同期提高近两成。”广州酒家越华店负责人表示，这段时间就餐需求很旺，春节假期的门店包房和第一轮大厅基本订满了，第二轮也已订出大半。

惠福美食花街是广东省首批粤菜美食街之一，也是广州北京路全国示范步行街的重要组成部分，总长近400米，共有120余家餐饮门店。

据了解，近期惠福美食花街的广州酒家、大鸽饭等粤菜美食品牌门店日翻台率均超过6，幸运楼、粤品楼等小年夜包间预订率接近满座，庄臣美食坊、大头虾、文通冰室等美食店门口大排长龙。今年春节假期，广州多家餐饮店将开展让利促销活动，推出盆菜、年糕等年货产品的多重优惠折扣，还研发了多款春节特制菜品。

“餐饮门店生意火爆，消费势头向好。1月15日，北京路客流总量将超过60万人次，相比上年同期增长7%。”广州北京路文化核心区管理委员会负责人表示，小年夜开始，北京路步行街举办了“迎新春 购年货”促消费活动，将持续招引客流、拉动消费。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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