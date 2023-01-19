新华社记者潘洁

原标题：“总量增、质量升、韧性强、走势好”——国家发展改革委新闻发布会回应当前经济热点

2022年主要经济数据近日发布，我国国内生产总值突破120万亿元，同比增长3%。如何看待2022年中国经济“成绩单”？2023年宏观政策将如何发力？围绕中国经济运行热点问题，国家发展改革委18日举行新闻发布会作出回应。

有信心、有能力、有条件推动经济持续回升

国家发展改革委新闻发言人金贤东说，综合考虑经济总量与结构、发展与安全、信心与预期，2022年中国经济运行可概括为“总量增、质量升、韧性强、走势好”。

“2022年四个季度经济增速虽有波动，但总体走势回稳向好。”金贤东说，近期交通运输、文化旅游、餐饮住宿等领域快速回暖，国内外各方面对中国经济发展信心明显增强。

国家发展改革委国民经济综合司司长袁达说，2023年经济发展面临的形势依然复杂严峻，但中国经济长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素明显增多，有信心、有能力、有条件推动中国经济持续回升和整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

他说，围绕推动经济运行整体好转，2023年将重点做好五方面工作。

一是更好统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对人民群众生产生活的影响。加强基层防疫能力建设，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，确保疫情防控措施调整转段平稳有序。

二是把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”实施方案，深入实施创新驱动发展战略，加快建设现代化产业体系，做好各项政策与宏观政策取向一致性评估，加强经济监测预测预警和政策预研储备，不断丰富应对超预期冲击的政策工具箱。

三是统筹发展和安全，有效防范化解重大风险。稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险，切实加强粮食、能源资源、重要产业链供应链等领域安全能力建设。

四是纵深推进改革开放，不断激发发展活力动力。切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，更大力度推动外贸稳规模、优结构，为国际贸易投资洽谈提供最大程度便利。

五是着力稳就业稳物价，切实保障和改善民生。落实落细就业优先政策，加强重要民生商品保供稳价，加大价格监管力度，强化基本公共服务，兜牢基本民生底线，持续增进民生福祉。

改革开放取得新突破、新进展

2022年我国推动重点领域和关键环节改革取得新成效新突破。金贤东介绍，围绕培育高质量市场主体，深化国资国企改革和支持民营企业改革发展；围绕建设高标准市场体系，加快推进基础性关键性改革；围绕有效市场与有为政府更好结合，深入推动重点行业领域改革；围绕发挥突破引领作用，推动改革试点取得更大成效，深圳综改试点首批授权清单40条改革事项全部落地实施。

推进高水平开放方面，截至2022年底，我国已与150个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。中欧班列全年开行16562列、运送161.4万标箱，同比分别增长9%和10%。《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》新增条目数量达到历年新高。重大外资项目工作专班推出的六批项目中，已有18个实现全部或部分投产。

金贤东表示，2023年将更大力度吸引和利用外资，引导外资更多投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域和中西部、东北地区，持续提升对外开放水平。

投资保持稳定增长 新基建发展势头良好

国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三介绍，2022年全国固定资产投资同比增长5.1%，投资结构深度调整。基础设施投资增长9.4%，再创年内新高；制造业投资同比增长9.1%，快于全部投资4个百分点；社会民生领域投资快速增长；一大批重大项目开工建设，带动新开工项目投资保持较快增长。

新型基础设施是现代化基础设施体系的重要组成部分，也是推动全社会数字转型、智能升级、融合创新的重要基础。金贤东说，近年来，新型基础设施建设呈良好发展势头，已成为稳投资、惠民生、促发展的重要引擎。

信息基础网络加速完善，中西部中小城市基础网络完善工程启动实施；融合基础设施加速升级，一批5G融合应用项目陆续建成投入使用，智慧交通、智慧医院、智慧园区、智慧矿山等新的基础设施形态加速涌现；创新基础设施前瞻布局，先进光源等6个重大科技基础设施项目批复立项，部署建设一批国家产业创新中心、国家工程研究中心等创新基础设施。

金贤东表示，今年将进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入，着力补齐短板弱项。

(责编：赵竹青、杨迪)

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