人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国推16条举措进一步鼓励外商投资设立研发中心

2023年01月19日09:20 | 来源：新华网
小字号

原标题：国务院办公厅转发商务部、科技部《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》

　　新华社北京1月18日电 近日，国务院办公厅转发商务部、科技部《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》（以下简称《若干措施》）。

　　《若干措施》指出，外资研发中心是我国科技创新体系的重要组成部分，为加快实施创新驱动发展战略，扩大国际科技交流合作，要加大对外商投资在华设立研发中心开展科技研发创新活动的支持力度，更好发挥其服务构建新发展格局、推动高质量发展的积极作用。《若干措施》提出了4方面共16条政策措施。

　　一是支持开展科技创新。优化科技创新服务，鼓励开展基础研究，促进产学研协同创新，支持设立开放式创新平台，完善科技创新金融支持，畅通参与政府项目渠道。

　　二是提高研发便利度。支持研发数据依法跨境流动，优化知识产权对外转让和技术进出口管理流程，优化科研物资通关和监管流程，支持对外资研发中心出于研发目的暂时进境的研发专用关键设备、测试用车辆等按规定延长复运出境期限。

　　三是鼓励引进海外人才。允许以团队为单位，为海外人才在华长期居留、永久居留提供便利，优化办理工作许可流程，鼓励海外人才申报专业人才职称，加强海外人才奖励资助，推动海外人才跨境资金收付便利化。

　　四是提升知识产权保护水平。加快完善商业秘密保护规则体系，加强知识产权保护中心建设，提高知识产权执法水平，全面落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度，加大行政裁决执行力度。

　　《若干措施》要求，商务部、科技部会同各有关部门和单位按照职责分工加强组织保障，强化协同配合，做好政策宣讲，及时制定配套政策，确保相关措施落地见效。各地要结合实际，优化管理和服务，推动相关措施落实落细，确保符合条件的外资研发中心依法享受各项支持政策。

(责编：赵竹青、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：2022年以来我国制造业产业链供应链韧性进一步提升
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局负责人陶青表示，2022年以来，我国制造业总体保持安全稳定运转，产业链供应链韧性进一步提升。 她具体介绍，一方面，坚持短期应对与长期预防并重，全力以赴保障产业链供应链循环畅通，夯实“稳”的基础。…
工信部：已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室1月18日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，工业和信息化部会同有关部门，精准做好养老、农村等重点领域（人群）医疗物资供给。目前，已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部