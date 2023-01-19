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我国将从五方面加强失业人员基本生活保障

2023年01月19日09:22 | 来源：新华网
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原标题：我国将从五方面加强失业人员基本生活保障

　　新华社北京1月18日电（姜琳、郭晓蕾）人力资源社会保障部失业保险司司长桂桢18日表示，2022年，人社部门按照党中央、国务院部署，接续扩大失业保险保障范围，同时创新简化申领流程。2022年，全国共向1058万失业人员发放不同项目失业保险待遇887亿元。

　　桂桢是在人力资源社会保障部当天举行的2022年四季度新闻发布会上介绍的上述情况。她表示，下一步还将从五方面继续加强对困难失业人员基本生活的保障。

　　保障范围能宽尽宽。在及时足额发放失业保险金、农民工一次性生活补助等常规保生活待遇的基础上，会同相关部门研究延续实施失业保险保障扩围政策。

　　保障水平合理适度。坚持尽力而为、量力而行，统筹考虑疫情对失业人员生活造成的影响和各地的基金结余情况，循序渐进，分类施策，逐步提高失业保险金标准。

　　保障项目全面覆盖。在为领取失业保险金人员代缴基本医疗保险费的基础上，增加代缴生育保险费，充分保障失业人员医疗和生育权益。在物价上涨时，启动价格补贴联动机制，发放价格临时补贴，更好保障失业人员基本生活。

　　保障群体突出重点。对距法定退休年龄不足1年的大龄失业人员，领金期满后仍未就业的，可继续发放失业保险金至法定退休年龄。对未能及时就业的退役军人，办理求职登记后，可按照规定享受失业保险待遇。

　　保障服务能快尽快。继续深入实施失业保险待遇“畅通领、安全办”行动，推行“三免”经办服务模式，实现“免跑即领”“免证即办”“免登即发”，简化优化办理申领环节。

　　有需要的群众可以在失业保险待遇申领全国统一入口网址（si.12333.gov.cn）、微信和支付宝“电子社保卡”小程序以及掌上12333App上完成失业保险待遇申领。

　　截至2022年末，全国有2.38亿职工参加失业保险，同比增加849万人。

(责编：赵竹青、杨迪)
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