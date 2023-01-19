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2023年航天科技集团计划安排60余次宇航发射任务 发射200余个航天器

2023年01月19日09:22 | 来源：新华网
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原标题：2023年航天科技集团计划安排60余次宇航发射任务 发射200余个航天器

　　新华社北京1月18日电（记者胡喆）载人空间站工程进入应用与发展阶段，空间站转入常态化运营模式，全面推进探月工程四期和行星探测工程，开展嫦娥七号、天问二号等型号研制，发射多颗国家民用空间基础设施科研卫星和业务卫星，完成长征六号丙运载火箭首飞……

　　1月18日，中国航天科技集团有限公司发布《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》。蓝皮书显示，航天科技集团2023年计划安排60余次宇航发射任务，发射200余个航天器，开展一系列重大任务。

　　航天科技集团有关专家介绍，航天科技集团全年宇航发射和飞行试验次数持续保持高位，呈现高密度常态化特点，长征系列运载火箭累计发射次数将突破500次，其中，重大工程任务依旧繁重，要完成天舟六号、神舟十六号、神舟十七号3次发射任务，不断提高进出太空、利用太空、探索太空的能力；北斗三号全球卫星导航系统将完成3颗备份卫星发射，进一步增强系统可靠性；将发射风云三号06/07星、环境减灾二号06星、高轨20米SAR卫星、新一代海洋水色观测卫星、中星26号、中星6E、澳门科学一号A星等，让航天技术更好服务社会民生和国民经济发展建设；航天科技集团“新一代商业遥感卫星系统”将加速推进建设，今年计划再发射7颗四维高景系列卫星。

　　据悉，航天科技集团今年还将实施宏图一号、吉林一号、吉利星座、微厘空间北斗低轨导航增强系统组网星等商业发射任务，公开发布火箭运载余量信息，向商业用户提供发射和搭载机会，为各类客户提供快速、稳定、可靠的“一站式”发射服务。

　　航天科技集团的研制应用任务也持续保持高强度，今年将全面推进探月四期和行星探测工程，开展以嫦娥七号、天问二号、静止轨道微波探测卫星等为代表的多个型号研制工作，完成多项商业航天和整星出口合同履约工作；面向国家重大战略和经济社会发展需要，不断推动卫星应用融入新兴领域，支持重点区域经济发展；在北斗领域实现北斗应用向系统集成和增值服务延伸，继续深耕民航，拓展能源、应急等关键行业；发挥天地一体化优势和卫星通信、导航、遥感综合应用优势，聚焦行业和地方政府智能化升级契机，构建一体化的产品体系和业务综合应用解决方案。

(责编：赵竹青、杨迪)
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