原标题：它们初次“上岗” 就成了春运好帮手

今年春运已经拉开帷幕，许多新科技已经在机场、火车站、高速公路崭露头角，并有望在今后的交通运输领域中扮演重要的角色。

机器人既能保安全又能做向导

今年，浙江铁路车站——杭州东站首次使用智能安保机器人“站岗”。相比人眼有限的视野范围，智能安保机器人具备全景录像、4K高清画面直播等功能，可以自动捕捉疑似危险动作，并结合5G高速传输实时报警，大大提升了车站等人流密集区域的安防效率。

除了安保，春运期间机器人还能为旅客提供更多服务。

以位于湖南省长沙市的长沙南站为例，今年最让旅客惊喜的，就是首次在春运亮相的自助机器人。别看它外表“萌萌”的，本领可不小，具有人脸和语音识别功能，旅客在使用它时只需“扫脸”或者通过语音问询即可实现检票口查询、正晚点查询等服务功能。

“我还是第一次向机器人‘问路’。”准备坐火车回湖南省常德市过年的李女士说，本来她来服务台找工作人员询问列车检票口位置，结果看到了这个新奇的机器人，就来体验了。“刚开始我以为还要用手机扫码、微信登录，结果只需要过去‘刷脸’，它就马上告诉我在哪个检票口候车了。真是很方便！”

消毒门提供“贴身”杀菌服务

春运期间，人流密集，极易造成病毒、细菌的大范围传播。如何快速高效地消毒杀菌、保障旅客身体健康，也是公众关心的话题之一。

不久前，由青岛科技企业与清华大学共同研发的远紫外消毒门在山东青岛部分地铁站点部署试用。在外形上，该消毒门与安检门类似；当旅客通过、在此门处停留约2秒后，人体表面的多种病毒、细菌便能够得到有效灭杀。

据介绍，传统的紫外线消毒会对人体皮肤、眼睛造成伤害，但远紫外消毒门利用的是对人体无害的、波长为222纳米的短波远紫外线，其在对空气和物体表面进行高效消毒杀菌的同时，还不会损害人体健康。

智慧系统巧解车辆滞留难题

除了铁路、民航，春运期间的公路交通也十分繁忙。

当出行高峰来临时，高速服务区往往人满为患，甚至车辆会“倒灌”至主路，带来安全隐患。但在2023年春运期间，广东省韶关北环高速公路最新采用的“智慧服务区管控系统”将有效缓解这一状况。

通过在服务区入口和出口设置车牌抓拍和雷达感应器，再配合大数据+AI（人工智能）智慧识别技术，该系统能够全面掌握进出服务区的车辆情况。而当系统检测到进入服务区的车辆数达到上限的80%时，就会进行预警，工作人员便要做好启动服务区保畅应急预案的准备。

除此之外，相关工作人员表示，这一系统还会就服务区内滞留的超时车辆向工作人员发出提醒。

“如果有车辆在服务停留超过4个小时，系统会自动提醒工作人员。工作人员会上前查看，驾驶员是否遇到突发情况或者是否需要帮助。”相关工作人员表示。

与此同时，该系统还会对行人、非机动车上高速以及危化品车辆出场进行警示。如果服务区的面积并未达到危化品车辆的停放标准，但却有危化品车辆想进入服务区，此时系统会立即发出警报提示，工作人员会马上对其进行劝返，以保障春运期间服务区的安全。（都芃）

(责编：赵竹青、杨迪)

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