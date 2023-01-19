原标题：践行二十大，阔步新征程 太平人寿召开2023年工作会议

1月18日，太平人寿在上海召开2023年工作会议。集团领导、邀请嘉宾、总分公司总经理室成员、工会主席、总公司部门领导齐聚上海，深入学习和贯彻集团年度工作会议精神，全面总结公司2022年经营情况，精准部署2023年重点工作。

中国太平保险集团党委书记、董事长王思东在北京会场发表讲话，充分肯定了太平人寿2022年取得的成绩，分析了当前内外部形势，并对2023年工作提出了七点希望和要求。

太平人寿党委书记、总经理程永红在会上作2023年工作会议报告，带领参会人员共同回望近年来公司取得的一系列发展成就，充分肯定了内外勤干部员工团结成“一块坚硬的钢铁”“一群人、一条心、一起拼、一定赢”的精神和斗志。2022年，太平人寿直面挑战、主动作为，凭着必胜的信念和卓绝的努力，取得了亮眼表现，整体趋势稳中向上：大个险新单期交市场排名争先进位、人力增速领跑市场、银保十年期交业务占比同业排名前列、业务品质连续十年保持行业前列。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是太平人寿加快实施“十四五”规划承上启下的关键之年。围绕集团提出的“坚持党建引领，坚持稳中求进，坚持守正创新，坚持价值导向，坚持强基固本，坚持防范风险”的总体要求，程永红从市场、一线、客户的“三大需求”入手，提出打造“三大成长动力”：向时势要动力，进一步坚定信心，把握发展机遇，提前布局谋篇；向队伍要动力，坚定寿险发展的底层逻辑，大力推动高质量组织建设，用好资源赋能，打造更多卓越的“保险企业家”；向服务要动力，整合好“保险+”医康养、科技等优质资源，用服务深度诠释保险价值，全力满足人民群众美好生活的需要。

站在新的历史起点，太平人寿将全面贯彻落实党的二十大精神，在中国太平集团指导支持下，奋楫争先绘就高质量发展新画卷，用优质的保险服务赢得消费者的信任和尊重，为实现人民对美好生活的向往贡献更大力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经