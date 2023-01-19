原标题：中骏集团获中债增担保，成功发行15亿元中期票据

1月18日，中骏集团对外宣布，旗下厦门中骏集团有限公司成功发行2023年度第一期中期票据，发行规模为人民币15亿元，期限3年，发行利率为4.1%。债券主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为交通银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司。

据悉，该期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债增”）提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。随着此次中期票据的成功发行，中骏集团成为继龙湖、新城、美的等之后，第9家获“中债增”担保发债的民营房企，同时也是2023年首批获得中债增支持成功发债的民营房企，15亿元的发行金额，也是2023年开年最大金额，充分反映出监管机构与市场对于中骏集团稳健发展的认可。

“国家队”支持中骏发债 稳健经营获认可

为了增强投资人信心，监管部门自去年8月以来加大了对民营房企发债的支持力度。去年8月29日，龙湖发行一笔15亿元中期票据。此后，头部优质民企及稳健民企逐步跟进。数据显示，去年8月至12月，龙湖、美的、新城、碧桂园等共计8家民营房企顺利发行了行业首期中期票据，金额合计148亿元，全部由中债增提供全额担保，成为第一波获益的民营房企。

此次中期票据的成功发行，中骏集团成为继龙湖、新城、美的等之后，第9家获“中债增”担保发债的民营房企，同时也是2023年首批获得中债增支持成功发债的民营房企，15亿元的发行金额，也是2023年开年最大金额。

不同于普通央企、国企，中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债增”）是我国首家专业债券信用增进机构，于2009年在中国人民银行的指导下，由中国银行间市场交易商协会联合多家实力国企共同发起成立，被市场称为“国家队”。

“中债增为房企发债直接担保，增信力度更强，通过支持优质房企的合理融资需求，有利于恢复市场信心。”华泰证券固收分析师张继强表示。此次中骏能获得“中债增”的全额担保，体现出监管机构与市场对中骏集团稳健发展的充分认可。

坚守零违约记录 中骏顺利度过行业低谷期

得益于“一体两翼”战略带来的差异化竞争力，中骏集团成为了少数具备独立开发“住宅+商业+长租”业态的房企。据克而瑞第三方数据显示，2022年，中骏集团完成合约合同销售金额606亿，其中，包括杭州中骏鼎湖未来云城、北京中骏金辉未来云城、合肥中骏世界城等在内的一二线城市明星项目销售表现亮眼，2022年中骏集团累计实景呈现房源近50000套。

从偿债能力来看，中骏集团通过审慎的财务管理，持续改善债务结构。据悉，中骏集团2022年的境内外公开债务全部如约还清，保持“零违约”记录，2022年内累计偿还金额超110亿元，展现出较强的偿债能力。

政策落地利好优质民企 稳健中骏迎新发展契机

今年以来行业利好政策频出，优质房企率先获益。1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，会议指出要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。

未来，经营稳健、财务良好的优质房企将会得到政策进一步支持。“从前述座谈会来看，预计对房企的支持方式更加丰富和全面，将有效防范化解优质头部房企风险。”中指研究院企业研究总监刘水表示。

在监管层大力支持优质民企融资回归正常的形势下，中骏集团稳健的经营获得了各大金融机构的支持与认可。近期，中骏集团已陆续与中国民生银行总行、中国工商银行上海分行等在内的多家银行签署战略合作协议，累计获得超430亿金额授信。

与此同时，今年1月以来，中骏集团股价呈现上涨的良好态势，也反映出投资人对于中骏集团稳健经营和发展前景的认可。未来，在股债融资持续支持，宽松预期加大的背景下，类似中骏集团这样的稳健民营房企，安全边际有望不断提升，迎来长远发展的新契机。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经