焦磊

经济总量突破120万亿元，跃上新台阶；人均GDP达到85698元，比上年实际增长3%；年末外汇储备余额达到31277亿美元，稳居世界第一；全国工业增加值达到40.2万亿元，制造业增加值达到33.5万亿元，均居世界首位……数据背后，是面对复杂严峻的国际形势和国内“三重压力”，我国推动经济运行整体好转，稳住宏观经济大盘的来之不易的“成绩单”。

多位专家表示，我国发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充沛，中国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。着眼2023年，随着疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，生产生活秩序有望加快恢复，经济增长内生动力将不断积聚增强。

GDP总量突破120万亿元 经济大盘稳中有进

经济增长率是考察国家整体经济状况的主要指标。过去一年，我国经济在严峻挑战下仍保持了较高速的增长。初步核算，2022年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比2021年增长3.0%。

“2022年，我国经济总量突破120万亿元，达到121万亿元，这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，又跃上新的台阶。按年均汇率计算，120万亿元折合美元约18万亿美元，稳居世界第二位。从人均水平来看，2022年我国人均GDP达到了85698元，比上年实际增长3%。”国家统计局局长康义指出，经济总量和人均水平持续提高，意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升，意味着我国发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充沛，意味着我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。

“现在德国已经公布了全年经济增速预估数，为1.9%；据IMF预测，美国、日本2022年GDP增长都不会超过2%。”康义表示，在超预期因素反复冲击下，我国GDP实现3%的增速是一个比较快的增长速度。

过去一年，三大需求对经济增长贡献几何？“最终消费支出、资本形成、货物和服务净出口，去年拉动经济增长分别是：最终消费支出1个百分点，资本形成1.5个百分点，货物和服务净出口0.5个百分点；对经济增长的贡献率分别是：最终消费支出32.8%，资本形成50.1%，货物和服务净出口17.1%。”康义说。

日前，国家统计局国民经济核算司司长赵同录发文解读称，2022年，三大需求共同发力，彰显了国内大循环作用。受疫情多发频发影响，消费恢复压力明显，但仍对经济发展起到重要支撑作用；随着稳经济一揽子政策持续显效和接续政策措施落地落实，基础设施项目建设加快推进，投资保持稳定增长，为扩大国内需求、稳住经济大盘提供重要支撑；面对复杂严峻的外部环境，我国坚定不移推进高水平对外开放，稳外贸政策持续发力，外贸呈现较强发展韧性。

就业物价总体稳定 切实兜牢民生底线

就业是最大的民生。2022年，就业的基本盘总体稳定，全年城镇新增就业1206万人，超额完成1100万人的全年预期目标任务。

“受疫情散发多发的影响，个别月份城镇调查失业率出现了阶段性上升，高的时候调查失业率达到过6.1%。但从全年来看，总体失业率保持基本稳定，尤其是随着稳经济一揽子政策和接续政策落地显效，近期就业形势有所改善。“康义表示，从下阶段看，今年高校毕业生规模预计超过1150多万人，就业总量的压力仍然存在，结构性的矛盾仍然突出，但是随着经济的好转，就业需求的扩大，岗位会相应增加，2023年我国就业形势有望总体改善。

国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍表示，就业主要群体保持稳定，青年劳动力就业形势有所改善。25—59岁就业主体劳动力占城镇劳动力的八成以上。25—59岁劳动力城镇调查失业率于12月份降至4.8%，保持在5.0%以下的较低水平。12月份，16—24岁城镇青年劳动力调查失业率为16.7%，比7月份最高点下降3.2个百分点。

同时，相关促就业行动也正在开展。人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹在1月18日举行的2022年四季度网上新闻发布会上表示，2023年，人力资源和社会保障部将接续推出“10+N”公共就业服务系列活动，服务对象将覆盖高校毕业生、农民工、城乡困难人员等重点群体和各类用人单位，活动期间，预计将提供就业岗位3000万个。

此外，居民收入增长与经济增长保持了同步。全年全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长2.9%，与经济增长基本同步。

“政府对居民收入保障加强，全国居民人均转移净收入比上年名义增长5.5%，快于全部居民收入增速。民生领域投资增加，2022年社会领域投资比上年增长10.9%，其中卫生和社会工作投资增长26.1%，比上年加快6.6个百分点。”康义说，坚持在发展中保障和改善民生，千方百计增加居民收入，持续强化民生投入，切实兜牢民生底线。

同时，在全球粮食和能源价格大幅上涨、输入性通胀压力较大的情况下，我国价格形势保持平稳，CPI全年上涨2%，与欧美等主要经济体的高通胀形成了鲜明对比。

“2023年物价不具备大幅上涨的基础，我们对未来一年的CPI走势保持平稳还是有信心的。”康义表示。

优势条件推动今年中国经济整体好转

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。今年中国经济具备哪些好转的优势条件？

“随着疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，生产生活秩序有望加快恢复，经济增长内生动力将不断积聚增强。”康义表示。

产业组织能力和产业链韧性强、基础设施完善；超大规模国内市场优势明显、科技新动能支撑作用进一步增强；深化改革开放红利持续释放、持续深化“放管服”改革，营造国际化、法治化营商环境；宏观调控经验丰富、政策工具使用空间大……康义认为，今年推动我国经济好转具有一些优势条件，仍然需要我们付出艰苦的努力。

从各省市区公布的GDP增速目标来看，各地对于2023年经济复苏也持乐观态度。绝大多数地区2023年GDP增长预期皆高于5%，21个省市区预期值在5%至6%之间，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川6个经济大省均将增长目标定在5%至6%之间。

国研新经济研究院创始院长朱克力表示，5.5%-6.5%左右的经济增长目标兼顾了需要与可能，与潜在增长率相衔接，也为结构调整和应对经济运行中的不确定性留出余地，有利于引导预期、提振信心，引导各方面把精力集中到稳增长上来。

“国内消费市场扩内需是今年工作的重点之一。去年，整个消费市场受到疫情冲击较大，特别是聚集性、接触性消费受限，对整个消费市场形成的冲击较大。”康义表示，随着疫情防控进入新阶段，正常生产生活秩序恢复和线下消费场景加快拓展，消费市场有望逐步恢复。

尽管遭受疫情反复冲击，2022年全年社会消费品零售总额依然达439733亿元，稳定在44万亿元左右，我国仍然是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，超大规模市场优势依然明显。

值得一提的是，去年年底，国家发展改革委印发了扩消费、扩内需的中长期规划的方案，对扩大国内市场、促进消费、扩大就业、提高收入、改善收入分配、完善收入分配格局、提供便利化消费场景，把扩大内需和深化供给侧结构性改革相结合作了一系列安排。

“下阶段，将坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，着力稳增长、稳就业、稳物价，推动经济运行整体好转，努力实现质的有效提升和量的合理增长。”康义说。

(责编：郭思邈、高雷)

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