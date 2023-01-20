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十七部门印发方案，力争到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番

2023年01月20日08:49 | 来源：新华网
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原标题：十七部门印发方案，力争到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番

　　新华社北京1月19日电 记者19日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

　　方案指出，为加快推进机器人应用拓展，决定开展“机器人+”应用行动。

　　方案明确了主要目标，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。

　　方案明确深化重点领域“机器人+”应用，增强“机器人+”应用基础支撑能力，提出构建机器人产用协同创新体系、建设“机器人+”应用体验和试验验证中心、加快机器人应用标准研制与推广、开展行业和区域“机器人+”应用创新实践、搭建“机器人+”应用供需对接平台等。

(责编：赵竹青、杨迪)
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