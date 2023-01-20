原标题：《新时代的中国绿色发展》白皮书发布

“十年来，中国累计完成造林9.6亿亩、防沙治沙2.78亿亩、种草改良6亿亩，新增和修复湿地1200多万亩，生态环境质量持续稳定向好。2021年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达15.1%，清洁能源设备生产规模世界第一，节能环保产业产值超8万亿元，经济发展含金量和含绿量显著提升。”1月19日，在国新办举行的发布会上，国家发改委副主任赵辰昕说。

发布会上，国新办发布了《新时代的中国绿色发展》白皮书（以下简称白皮书）。白皮书全面介绍了党的十八大以来中国贯彻新发展理念与推进绿色发展的重大决策部署、实践成就和经验做法，介绍中国为建设人与自然和谐共生的现代化作出的努力和成效等。

发展绿色产业是加快发展方式绿色转型的重要途径。赵辰昕说，中国持续加大科技创新力度，推动绿色技术产业化。截至2021年底，中国节能环保产业形成了覆盖节能、节水、环保、可再生能源等领域的绿色技术装备制造体系，技术引领产业发展越来越快。

绿色制造是推动制造业高质量发展、构建现代化产业体系的内在要求，是破解资源环境约束瓶颈、实现可持续发展的根本路径。“推进绿色低碳产业链强链补链和产业基础再造，开展关键技术攻关，百万千瓦水轮发电机组顺利投产发电，多晶硅、硅片、电池、组件产量全球占比均超过70%。新能源汽车产销量连续8年居全球第一，2022年新能源汽车产量超700万辆，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额近50%。”工信部副部长辛国斌说。

通过绿色技术创新，推动绿色产业发展和绿色制造体系建设，美丽中国的多彩画卷正在生动展现。“中国坚持走绿色低碳的发展道路，为全球应对气候变化作出巨大贡献。”赵辰昕说，新时代的十年，中国调整产业结构、能源结构、交通运输结构，推行绿色低碳生产生活方式，为世界贡献了更多的“中国绿”。（记者李禾）

(责编：赵竹青、杨迪)

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