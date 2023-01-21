本报记者 张哲浩 李洁

原标题：说幸福 话奋斗

【新春走基层】

腊月二十八下午3点，陈凤财和女儿从镇农商银行出来，拿到劳务款的他心情格外高兴，如同冬日不可多得的暖阳一般，和煦温暖又令人雀跃。

马上过年了，秦岭深处的陕西省安康市宁陕县四亩地镇到处都是一派喜庆的新春气象。陈凤财和女儿走过街上已竖起的大红“年货节”拱门，一排排临时摊位陈列着金黄的橘子、五颜六色的糖果、烟熏的腊肉等年货，帐篷上悬挂的大红灯笼、火红对联格外惹眼醒目，街上行人来来往往，不时传来孩童的嬉戏声和零星的鞭炮声，集镇弥漫着浓浓的新春气息。

穿过热闹的集镇，陈凤财和女儿在说话间拿出手机看了看时间，他下意识加快了步伐，准备回家赶紧将这一喜讯告诉刚刚“阳康”的妻子。

现年57岁的陈凤财是四亩地镇四亩地社区居民，一家四口居住在镇上移民搬迁集中安置社区。妻子在家照看上初中的儿子，女儿在外上大学，他常年在外务工，一家人一年到头也难得团聚一次。

干净整洁的小客厅，阳台的晾衣竿上挂着2排腊肉和3串香肠，临阳台侧的沙发旁架着火炉，炉中火苗跳动，屋内洋溢着“年”的味道。

“受新冠疫情影响，这几年工程做做停停，老板也困难，原本以为把账算了，工钱能先给一半就不错了，没想到全部都打过来了。”还没落座，陈凤财就高兴地对妻子王在荣说，虽然又提前回来了一个月，少挣了些，但总的来说还可以，挣了40000来块钱，镇上和社区还给他报销了打工路费。

“不光是路费，你回来得早，家里收入减少了，镇上还给我续了公益性岗位，让我补贴家用。”王在荣接过话茬。爸妈说得起劲，女儿陈静静也插话进来：“我也有好消息要报告，虽然受新冠疫情影响，但我不仅顺利从大学毕业，而且还完成了专升本。”一旁的儿子陈恩佳默不作声，拿着复习资料静静地看着，为中考做着准备。

一年中难得有团聚的时间，一家人围坐在火炉旁，你一言我一语地开起了家庭“总结会”。炉火越烧越旺，一家人越聊越起劲。“这一年，我体会到平安健康才是最大的幸福！现在娃儿也大了，日子是一年比一年好！”谈及过去一年的感受，王在荣说，“新的一年，我要把家里经管得更好，还要在公益岗位上尽职尽责服务好大家。”

“开年，我还是要出去，已经联系了几个老板，过完年就去做工，争取多挣点钱回来。”陈凤财也说起了新一年的打算。“我好好学习，努力考上高中！”“我好好复习，争取考编成功！”陈恩佳和陈静静也说出自己的新年愿望。

屋外寒气逼人，屋内暖意融融，火炉上的水壶热气腾腾。“我们都要先把自己的事做好，日子才会过得更好！”王在荣笑道。温暖的屋子里，响起了幸福的笑声。

(责编：孙红丽、陈键)

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