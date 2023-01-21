各地保障春节物资供应 让群众过好年
2023年01月21日08:18 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+｜各地保障春节物资供应 让群众过好年
春节是我国重要节日，也是居民消费旺季。供应足、物价稳、民心暖。春节前夕，记者深入多地一线，探访各地如何多措并举落实中央部署，统筹做好保供稳价，守稳护牢百姓的“米袋子”、“菜篮子”，让百姓过好年。
为确保春节期间全国蔬菜供应，“中国蔬菜之乡”山东寿光在蔬菜生产、运输、稳价等环节全面发力，稳产保供。
为保障假期市民寄递需求，上海近期出台政策，明确为邮政快递企业及外卖平台一线人员发放稳岗补贴，叠加企业自身激励措施，调动快递员假期上岗积极性，全力应对春节物流高峰。
在福建尤溪，政府通过差价补贴的形式开展平价商店销售活动，密切关注市场供需变化，确保市场商品供应充足，价格平稳。
河北秦皇岛市建立了覆盖全市的市场保供网，随时掌握市场供应情况；与重点保供企业建立“一对一”工作机制，一旦出现货源短缺，将立即启动应急预案，多渠道保障供应。
(责编：孙红丽、陈键)
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