吴涛、洪泽华

原标题：新路径、新平台、新体系——珠三角破除路径依赖打造发展新引擎

高清视频显示、风力发电等一批新产业快速发展，探索发展新路径；中国散裂中子源二期、强流重离子加速器等一批大科学装置不断聚集，打造发展新平台；8个万亿级产业集群和专精特新“小巨人”企业形成“链式组合”，构建产业新体系……

珠三角经济总量占广东约80%，是全国最具经济活力的区域之一。作为全球重要制造业基地，素有“世界工厂”之称的珠三角正突破传统路径依赖，加速构建新阶段现代产业体系。

图为东莞中国散裂中子源（新华社记者刘大伟2019年7月24日摄，无人机照片）。

新产业带来新路径

2022年9月，TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目在广州市黄埔区正式投产，项目总投资达350亿元。

“这是国内首条主攻生产高端IT产品及专业显示的液晶面板高世代产线，建成后生产线及配套模组工厂月产能为18万张玻璃基板，预计年产值近300亿元。”TCL董事长李东生说，这有助于广州加速打造“世界显示之都”，占据新产业高地。

据广州市工信局介绍，广州已成为我国新型显示产业集群核心发展的区域之一，与新型显示相关的产业产值超千亿元。集聚了乐金显示、华星光电、新谱、创维等一批显示龙头企业。

“珠三角已形成终端显示产业集群，汇集了大量手机、电视、电脑等电子消费终端制造商，拥有国内最完整的显示产业链，产业发展优势明显。”TCL工业研究院副院长马松林说。

记者在采访中发现，珠三角的新业态、新增长点不断涌现，风光发电、新型储能等新能源产业快速壮大，人工智能、基因技术等未来产业蓬勃发展，粤芯、中芯国际、华润微电子等集成电路项目加快建设，打造中国集成电路第三极步伐加快。

随着一个个关键项目的落地、投产，一个个新的产业正不断地成长、壮大，而越来越多的新产业不仅带来经济的增长，还给珠三角发展提供了新路径。

新平台打造新高地

今年1月11日，中国科学院高能物理研究所宣布，位于东莞市松山湖科学城内、被誉为“超级显微镜”的大科学装置——中国散裂中子源二期工程可行性研究报告获得国家发展改革委批复。这是珠三角地区又一大科学装置建设取得关键性进展。

中国散裂中子源是珠三角首个国家重大科技基础设施，是我国首台、世界第四台脉冲型散裂中子源。自2018年建成以来，注册用户超过4000个，广泛应用于化学、磁学、超导、结晶材料、医学、结构生物学等多个领域。

东莞松山湖科学城是粤港澳大湾区综合性国家科学中心建设的主要承载区。近年来广东以大科学装置为抓手，推动作为粤港澳大湾区面积最大组成部分——珠三角9市的大科学装置建设。

截至目前，珠三角已有东莞中国散裂中子源、江门中微子实验室、惠州在建的强流重离子加速器装置和加速器驱动嬗变研究装置等一批大科学装置，同时还有国家超级计算广州、深圳中心等一批重要科学基础设施，以及广州实验室和鹏城实验室两大国家级实验室。先进科技基础设施正形成集群之势。

图为位于地下700米的江门中微子实验探测器（新华社记者邓华2022年9月2日摄，无人机照片）。

综合性国家科学中心是国家创新体系建设的基础平台。建设重大科学装置等国家级高端技术和新型研发平台，成为广东积极承接国家产业基础再造工程的重要组成部分，也推动珠三角世界级创新平台和战略高地快速崛起。

随着创新成果不断涌现，珠三角正成为重要的原始创新策源地，以此为重要支撑，广东区域创新能力到2022年已连续6年居全国前列。

新体系带来新动能

2022年，广东汽车销售产值突破1万亿元，汽车产业正式成为广东省第8个超万亿的产业集群。

其中新能源汽车发展势头极为迅猛。2022年广东全省新能源汽车产量达130万辆，同比增长142%、占全国的比重超过1/6，为广东经济发展注入强劲动能。

珠三角是广东汽车产业集聚度最高的区域。广州市工业和信息化局工业发展处二级调研员唐锡禧说，广东省汽车产业已形成以广州、深圳为龙头，珠海、佛山、肇庆等珠三角城市为重点区域布局，以广汽集团、东风日产和比亚迪等企业为龙头，日系、欧美系和自主品牌多元化发展的产业格局。

不光是战略性支柱产业，在补链强链上“能办大事”的专精特新“小巨人”企业也备受重视。通过实施“链长制”，珠三角正不断让产业链上下游企业形成合力，打造“链主”企业引领、单项冠军攻坚、专精特新企业筑基的世界一流企业群。

广东10个战略性支柱产业已有8个产值超万亿元，10个战略性产业每一个都锐意十足，龙头大企业引领行业方向，专精特新小企业补链强链固链，珠三角构建现代化产业体系的措施正越来越多，步子正越来越稳。

(责编：孙红丽、陈键)

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