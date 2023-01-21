新华社北京1月21日电（梁晓纯、申铖）财政部日前对外发布会计信息质量检查公告显示，2022年，财政部组织各地财政部门对1854家会计师事务所开展执业质量检查，同比增长8.74%，覆盖面达到全国会计师事务所总量的20.43%；截至2022年12月31日，各地财政厅（局）已对174家会计师事务所、418名注册会计师作出行政处罚。

为进一步规范财务审计秩序，财政部切实加强注册会计师行业行政监管，行政执法检查和处理处罚力度进一步增强，财会监督权威性、有效性显著提升。根据公告，16家会计师事务所被吊销执业许可，44家会计师事务所被暂停经营业务，109家会计师事务所被警告，106家会计师事务所被没收违法所得及罚款共计828.23万元；14名注册会计师被吊销注册会计师证书，152名注册会计师被暂停执行业务，255名注册会计师被警告，18名注册会计师被罚款共计61万元。有271家会计师事务所、243名注册会计师受到行政处理。公告还披露了十一个典型案例。

财政部表示，下一步，将保持“严监管、零容忍”，规范财务审计秩序高压态势不动摇，持续加大会计信息质量和会计师事务所执业质量检查力度，执法必严、违法必究，针对审计“潜规则”和行业乱象绝不姑息、露头就打，着力规范财务审计秩序，营造健康有序的市场环境。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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