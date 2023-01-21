记者从中国保险行业协会获悉，为有效规范引导农业保险产品开发，推动提升保险业服务乡村振兴能力，中国保险行业协会日前发布《农业保险产品开发指引》。

指引显示，保险机构开发农业保险产品应当综合考虑公司承保能力、费率充足性、再保险支持等因素，准确分析潜在风险，科学制定风险控制措施，明确农业保险产品销售推广、承保、理赔等各环节经营管理计划和方案。

指引要求，保险机构应优化农业保险定价机制，逐步实现基于地区风险的差异化定价，真实反映农业生产风险状况。

指引明确，鼓励将完全成本保险和收入保险扩大到畜禽、水产品、经济作物、蔬菜等领域，在支持农业生产、保障农民增收等方面发挥积极作用。（记者谭谟晓）

(责编：徐婵、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经