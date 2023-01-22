新华社北京1月22日电（记者 魏玉坤）国家统计局日前发布数据显示，2022年全年全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%。

统计数据显示，分产业看，2022年，第一产业投资14293亿元，比上年增长0.2%；第二产业投资184004亿元，增长10.3%；第三产业投资373842亿元，增长3%。

分地区看，2022年，东部地区投资比上年增长3.6%，中部地区投资增长8.9%，西部地区投资增长4.7%，东北地区投资增长1.2%。

分登记注册类型看，2022年，内资企业固定资产投资比上年增长5.5%，港澳台商企业固定资产投资增长0.2%，外商企业固定资产投资下降4.7%。

“各地区各部门扎实推进重大项目的开工建设，加大重点领域补短板、强弱项力度，加快地方政府专项债券发行使用，创新使用政策性、开发性金融工具，固定资产投资保持稳定增长，结构不断优化，投资对稳增长、调结构发挥了比较好的关键作用。”国家统计局局长康义说。

(责编：徐婵、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经