央视网消息：在今天（1月21日）上午的特别节目开场时，我们向全国观众展示了神舟十五号乘组航天员费俊龙、邓清明、张陆送来的太空春联。三位航天员的俊美书法和温暖祝福，给我们留下了深刻印象。

不知天上宫阙，今夕是何年，看来，他们也在过年。现在，来看一下航天员们送给全国人民最新的新春祝福。

就在今天（1月21日），第二届“天宫画展”在中国空间站正式开展了。在除夕这个特殊的日子，在太空中的神舟十五号航天员乘组，从中国空间站给全国青少年朋友送来这样一份特别的“新年礼物”。

本届画展以“画美丽中国、话美好生活”为主题，分为“强国印记”“华夏神韵”“圆梦征程”“幸福味道”4个板块，共有来自全国17个省（区、市）和香港、澳门特别行政区的40幅青少年绘画作品亮相“天宫”。参展作品中，孩子们用画笔描绘出自己心中的中国梦、航天梦。

据介绍，“天宫画展”迄今已连续举办两届，首届画展于2022年元旦在中国空间站举办，让11个中西部打赢脱贫攻坚战重点地区孩子的航天梦想绽放太空。按计划，“手牵手·望天宫”线下活动今年将全面展开。此次在“天宫”展示的作品后续将随神舟飞船返回地面，主办方将择机举办地面画展，并邀请获奖青少年和优秀指导老师代表到发射场现场观看火箭发射，与航天人开展对话交流活动。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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